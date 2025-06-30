Швидке "позеленіння" Антарктиди виявилося хибним: як рослини змогли обдурити вчених

Нове дослідження вчених спростовує результати попереднього аналізу, який ґрунтується на супутникових даних і стверджує, що крижаний континент демонструє неймовірне збільшення рослинності.

Related video

У 2024 році вчені опублікували результати резонансного дослідження, що ґрунтується на супутникових даних і показує 14-кратне збільшення рослинності в Антарктиді за останні десятиліття. У новій роботі, опублікованій у журналі Global Change Biology, професор Пітер Конві з Британської антарктичної служби (BAS) з колегами заявили про те, що дані попереднього дослідження насправді не були правильними — крижаний континент зовсім не зеленіє неймовірними темпами, пише PHYS.org.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Чи справді Антарктида зеленіє ударними темпами?

Зазначимо, що в основі дослідження 2024 року лежали супутникові дані, тоді як в основі нового дослідження — дані десятиліть польових екологічних досліджень. У результаті вчені закликають переосмислити тенденції рослинності після торішнього супутникового дослідження.

Автори дослідження зазначають, що насправді нам слід покладатися на біологічну рослинність, а зовсім не на супутникові дані, які, ймовірно, вводять в оману.

У той час як рослини в Арктиці ростуть більше через зміну клімату, рослинний світ Антарктиди сильно відрізняється. Наприклад, здебільшого тут ростуть водорості, мохи та прості бактерії — вони надзвичайно повільні, а тому виростають не більше ніж на міліметри на рік.

Як відомо, ці організми змінюють колір, залежно від того вологі вони чи сухі, що ускладнює правильну інтерпретацію супутникових знімків. Тепер учені стверджують, що заяви про те, що Антарктида швидко стає зеленішою, не відповідає тому, що вчені спостерігають під час польових досліджень протягом десятиліть.

Науковці також показали знімки та зображення з дронів, на яких майже не видно нового росту рослин у районах, де, за твердженнями попереднього дослідження, стають зеленішими. Автори попереджають, що без перевірки того, що насправді відбувається на землі, і розуміння місцевого середовища супутникові вимірювання можуть призвести до хибних висновків.

Різноманітне середовище проживання мохів і лишайників на острові Берд, Південна Георгія Фото: BAS

Що відбувається з Антарктидою насправді?

Згідно з новою статтею, спостережувані зміни в зелені схоже викликані ефемерними водоростями, відкладенням морських водоростей, а також динамікою танення снігу, але не зростанням рослинності. Ба більше, вчені стверджують, що біологічні темпи зростання флори крижаного континенту занадто повільні, щоб підтримати істотне розширення.

Відсутність надійних історичних зображень і недостатня перевірка на місцевості підривають надійність тенденцій. У результаті автори нового дослідження закликають до зміни парадигми: відходу від сенсаційних "зелених" оповідань до тоншого, біологічно реалістичного розуміння наземних екосистем Антарктиди.

Повторна низка фотографій із трьох ділянок на південному узбережжі півострова Альтафар, острова Роберт, Південних Шетландських островів улітку 1991/92, 2022/23 і 2024/25 років Фото: Global Change Biology

Раніше Фокус писав про те, що деградація ґрунту в Європі вже почалася: скоро там буде пустеля.