Явление, предсказанное Эйнштейном: обнаружена редкая планета на краю Млечного Пути

Ученые обнаружили новую планету похожую на Юпитер, которая скрывалась на краю нашей галактики. Это всего лишь третья планета, обнаруженная на окраине плотного балджа в центре Млечного Пути.

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Астрономы использовали явление, впервые предсказанное Альбертом Эйнштейном, чтобы обнаружить редкую планету, которая находится там, где ученые не ожидали увидеть другой мир. Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics, пишет Live Science.

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Балдж – это сфероидальная выпуклость над диском Млечного Пути, которая состоит из плотно расположенных друг к другу звезд. Астрономы только в третий раз за всю историю наблюдений обнаружили новую планету, которая находится далеко от балжда. В этом месте мало тяжелых химических элементов, необходимых для создания планет, а потому это открытие было все же неожиданным.

Новая планета, получившая название AT2021uey b, является газовым гигантом, который примерно в 1,3 раза больше Юпитера. Планета находится на расстоянии примерно 3200 световых лет от нас на краю Млечного Пути и вращается вокруг небольшой холодной звезды спектрального класса М. Орбитальный период планеты составляет 4170 дней, в то время как у Земли он составляет 365 дней. Это значит, что год на планете AT2021uey b длится более 11 земных лет.

Что касается родной звезды этой планеты, то она примерно в 2 раза холоднее Солнца. При этом планета AT2021uey b находится в 4 раза дальше от своей звезды, чес Земля от Солнца.

В галактиках, наблюдаемых с ребра, таких, как NGC 4565, балдж выглядит как утолщение в центре диска Фото: NASA

Интересна не только сама планета, но и метод, с помощью которого ее обнаружили астрономы. Эффект, известный как микролинзирование, возникает, когда свет звезды усиливается искривлением пространства-времени из-за гравитации планеты.

Астрономы используют два наиболее распространенных метода обнаружения планет, когда наблюдают за проходом планеты на фоне своей звезды или же за колебаниями звезды, вызванными гравитацией планеты.

Более редкий метод, известный как микролинзирование, выходит из общей теории относительности Эйнштейна и создается массивными объектами, когда они искривляют ткань пространства-времени. Эйнштейн обнаружил, что гравитация создается не невидимой силой, а искривлением и деформацией пространства-времени в присутствии материи и энергии.

Это искривленное пространство определяет, как энергия и материя движутся через него. Несмотря на то, что свет движется по прямой линии, свет, проходящий через искривленную область пространства-времени, также движется по кривой. Это означает, что когда планета проходит перед своей звездой, ее гравитация действует как линза, увеличивая свет звезды и вызывая всплеск ее яркости.

Фокус также писал о том, каким представляли ученые Марс в XIX веке. Французский астроном и писатель Камиль Фламмарион использовал научную фантастику, чтобы показать, какой является Красная планета.

Еще Фокус писал о том, что новая технология превращает воздух в питьевую воду даже в самом сухом месте. Ученые протестировали новую технологию превращения водяного пара из атмосферы в питьевую воду в экстремальных условиях самого жаркого и сухого места в Северной Америке.