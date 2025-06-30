Явище, передбачене Ейнштейном: виявлено рідкісну планету на краю Чумацького Шляху

Вчені виявили нову планету схожу на Юпітер, яка ховалася на краю нашої галактики. Це всього лише третя планета, виявлена на околиці щільного балджа в центрі Чумацького Шляху.

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Астрономи використали явище, вперше передбачене Альбертом Ейнштейном, щоб виявити рідкісну планету, яка знаходиться там, де вчені не очікували побачити інший світ. Дослідження опубліковано в журналі Astronomy & Astrophysics, пише Live Science.

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Балдж — це сфероїдальна опуклість над диском Чумацького Шляху, яка складається з щільно розташованих одна до одної зірок. Астрономи тільки втретє за всю історію спостережень виявили нову планету, яка знаходиться далеко від балжда. У цьому місці мало важких хімічних елементів, необхідних для створення планет, а тому це відкриття було все ж таки несподіваним.

Нова планета, що отримала назву AT2021uey b, є газовим гігантом, який приблизно в 1,3 раза більший за Юпітер. Планета розташована на відстані приблизно 3200 світлових років від нас на краю Чумацького Шляху і обертається навколо невеликої холодної зірки спектрального класу М. Орбітальний період планети становить 4170 днів, у той час як у Землі він становить 365 днів. Це означає, що рік на планеті AT2021uey b триває понад 11 земних років.

Що стосується рідної зірки цієї планети, то вона приблизно в 2 рази холодніша за Сонце. При цьому планета AT2021uey b розташована в 4 рази далі від своєї зірки, ніж Земля від Сонця.

У галактиках, спостережуваних з ребра, таких, як NGC 4565, балдж виглядає як потовщення в центрі диска Фото: solar-system

Цікава не тільки сама планета, а й метод, за допомогою якого її виявили астрономи. Ефект, відомий як мікролінзування, виникає, коли світло зірки посилюється викривленням простору-часу через гравітацію планети.

Астрономи використовують два найпоширеніші методи виявлення планет, коли спостерігають за проходом планети на тлі своєї зірки або ж за коливаннями зірки, спричиненими гравітацією планети.

Більш рідкісний метод, відомий як мікролінзування, виходить із загальної теорії відносності Ейнштейна і створюється масивними об'єктами, коли вони викривляють тканину простору-часу. Ейнштейн виявив, що гравітацію створює не невидима сила, а викривлення і деформація простору-часу за присутності матерії та енергії.

Цей викривлений простір визначає, як енергія і матерія рухаються через нього. Незважаючи на те, що світло рухається прямою лінією, світло, що проходить через викривлену ділянку простору-часу, також рухається по кривій. Це означає, що коли планета проходить перед своєю зіркою, її гравітація діє як лінза, збільшуючи світло зірки і викликаючи сплеск її яскравості.

Фокус також писав про те, яким уявляли вчені Марс у XIX столітті. Французький астроном і письменник Каміль Фламмаріон використовував наукову фантастику, щоб показати, якою є Червона планета.

Ще Фокус писав про те, що нова технологія перетворює повітря на питну воду навіть у найсухішому місці. Вчені протестували нову технологію перетворення водяної пари з атмосфери на питну воду в екстремальних умовах найспекотнішого і найсухішого місця в Північній Америці.