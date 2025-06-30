Единственный в своем роде: названо необычное место, где на Земле растут цветы (фото)

Исследователи рассказали о единственном в мире цветковом растении, которому удалось выжить под толщей воды в океане — миллионы лет назад оно жило на суше.

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На суше цветы можно обнаружить буквально повсюду, но в океане, который покрывает большую часть планеты, есть лишь один вид растений, цветущих под толщей воды. По словам исследователей, морские водоросли — единственные настоящие цветковые растения, обитающие в морской среде, пишет IFLScience.

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Единственный цветок в океане

Цветы и пыльца морских водорослей выглядит немного иначе, поскольку они приспособлены выполнять функции цветов на суши, но с длительной сложностью пребывания под водой. Ученые отмечают, это потому, что ранее морские водоросли были наземными растениями, пока около 100 миллионов лет назад не окунулись и не вернулись назад на сушу.

По словам руководителя отдела восстановления океанической среды обитания в The Ocean Conservation Trust Марка Пэрри, сегодня морские водоросли находятся в упадке по всему миру и являются одной из самых ценных сред обитания, а потому ученые пытаются понять требования ее жизненного цикла для восстановления.

Фонд охраны океана был первым, кто представил этот вид подводного садоводства на выставке цветов в Челси Фото: Ocean Conservation Trust

Почему у морских водорослей есть цветы?

Луга морских водорослей простираются по всему океану, а некоторые из них и вовсе представляют собой самые большие растения на планете, поскольку могут состоять из целой армии клонов. Любопытно, что они могут быть не только самыми крупными, но также и самыми старыми. Например, в 2024 году ученые определили возраст самого старого известного в мире морского растения — он составил 1400 лет.

Известно, что морские травы могут расти лишь на такой глубине, где возможен фотосинтез, поскольку он необходим для выживания. Как правило, растения выглядят как зеленые травы с корнями на морском дне, но время от времени некоторые виды этих трав также могут цвести.

По словам Пэрри, поскольку нет необходимости привлекать опылителей, цветы чисто функциональные, без ярких цветов или декоративных лепестков. Репродуктивный побег выглядит иначе, чем стандартный лист: лист длинный и полосатый, как у других однодольных, но репродуктивный побег разветвлен соцветием. Как правило, длина цветка составляет около 5 сантиметров, а его ширина составляет всего 6-7 миллиметров. Они зеленого цвета и имеют ряд початков, выступающих из покрывала.

Огромные морские луга встречаются по всему миру Фото: NOAA

Кто опыляет цветы в океане?

Как и цветы на суше, цветки морских трав имеют пыльцу, которая приспособлена для перемещения в морской среде без необходимости в посреднике-насекомом. Пыльца развивается в небольшой отделяемой теке, отпадающей во время цветения, чтобы избежать самоопыления. Освободившись, тека выпускает пыльцу, которая больше похожа на тонкую нить, похожую на вату, а не на мелкий порошок. Необычный размер пыльцы позволяет ей переноситься течениями через луг морской травы, пока она не зацепится за женские пестики соседних растений

Ранее ученые полагали, что подводное опыление происходит исключительно посредством океанических течений. Однако теперь мы знаем, что, по крайней мере, для некоторых видов морской травы, это не так. Простыми словами, в морях есть свои пчелы: в 2016 году ученые предоставили экспериментальные доказательства, что морские цветы также могут опыляться беспозвоночными.

Подобно пчелам, жужжащим между растениями, цветы морской травы Thalassia testudinum посещают микроскопические ракообразные и морские черви. Эти крошечные опылители прилетают, чтобы полакомиться вкусной и питательной пыльцой цветков морской травы, но когда они ускользают, чтобы найти другое растение, часть этой пыльцы прилипает к ним.

Ранее Фокус писал о том, что нечто в Патагонии рисует яркие узоры на поверхности океана: ученые запечатлели рисунок из космоса.