Єдиний у своєму роді: названо незвичайне місце, де на Землі ростуть квіти (фото)

Дослідники розповіли про єдину у світі квіткову рослину, якій вдалося вижити під товщею води в океані — мільйони років тому вона жила на суші.

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На суші квіти можна виявити буквально всюди, але в океані, який вкриває більшу частину планети, є лише один вид рослин, що цвітуть під товщею води. За словами дослідників, морські водорості — єдині справжні квіткові рослини, що мешкають у морському середовищі, пише IFLScience.

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Єдина квітка в океані

Квіти й пилок морських водоростей виглядають трохи інакше, оскільки вони пристосовані виконувати функції квітів на суші, але з тривалою складністю перебування під водою. Науковці зазначають, це тому, що раніше морські водорості були наземними рослинами, доки близько 100 мільйонів років тому не занурилися і не повернулися назад на сушу.

За словами керівника відділу відновлення океанічного середовища проживання в The Ocean Conservation Trust Марка Перрі, сьогодні морські водорості перебувають у занепаді в усьому світі та є одним із найцінніших середовищ існування, а тому вчені намагаються зрозуміти вимоги її життєвого циклу для відновлення.

Фонд охорони океану був першим, хто представив цей вид підводного садівництва на виставці квітів у Челсі Фото: Ocean Conservation Trust

Чому у морських водоростей є квіти?

Луки морських водоростей простягаються по всьому океану, а деякі з них і зовсім є найбільшими рослинами на планеті, оскільки можуть складатися з цілої армії клонів. Цікаво, що вони можуть бути не тільки найбільшими, але також і найстарішими. Наприклад, у 2024 році вчені визначили вік найстарішої відомої у світі морської рослини — він склав 1400 років.

Відомо, що морські трави можуть рости лише на такій глибині, де можливий фотосинтез, оскільки він необхідний для виживання. Як правило, рослини виглядають як зелені трави з корінням на морському дні, але час від часу деякі види цих трав також можуть цвісти.

За словами Перрі, оскільки нема потреби залучати запилювачів, квіти суто функціональні, без яскравих кольорів або декоративних пелюсток. Репродуктивний пагін має інакший вигляд, ніж стандартний лист: лист довгий і смугастий, як в інших однодольних, але репродуктивний пагін розгалужений суцвіттям. Як правило, довжина квітки становить близько 5 сантиметрів, а її ширина становить лише 6-7 міліметрів. Вони зеленого кольору і мають низку качанів, що виступають із покривала.

Величезні морські луки зустрічаються по всьому світу Фото: NOAA

Хто запилює квіти в океані?

Як і квіти на суші, квітки морських трав мають пилок, який пристосований для переміщення в морському середовищі без необхідності в посереднику-комасі. Пилок розвивається в невеликій відокремлюваній теці, що відпадає під час цвітіння, щоб уникнути самозапилення. Звільнившись, тека випускає пилок, який більше схожий на тонку нитку, схожу на вату, а не на дрібний порошок. Незвичайний розмір пилку дозволяє йому переноситися течіями через луг морської трави, поки він не зачепиться за жіночі маточки сусідніх рослин

Раніше вчені вважали, що підводне запилення відбувається виключно за допомогою океанічних течій. Однак тепер ми знаємо, що, принаймні для деяких видів морської трави, це не так. Простими словами, у морях є свої бджоли: у 2016 році вчені надали експериментальні докази, що морські квіти також можуть запилюватися безхребетними.

Подібно до бджіл, які дзижчать між рослинами, квіти морської трави Thalassia testudinum відвідують мікроскопічні ракоподібні та морські черв'яки. Ці крихітні запилювачі прилітають, щоб поласувати смачним і поживним пилком квіток морської трави, але коли вони вислизають, щоб знайти іншу рослину, частина цього пилку прилипає до них.

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