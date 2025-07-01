Бывают лишь единичные случаи: станцию "Вернадский" впервые посетил неожиданный гость (видео)

На станцию "Академик Вернадский" посреди зимы пришел неожиданный гость. Пернатый впервые подошел прямо к зданию станции украинских полярников на острове Галиндез.

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Время от времени украинские ученые на острове Галиндез фиксируют появление субантарктических пингвинов посреди зимы, однако к станции такой гость подошел впервые, сообщает Национальный антарктический научный центр.

"Посреди зимы к нашей станции "Академик Вернадский" пришел... субантарктический пингвин. Эти птицы массово покинули наш остров Галиндез еще в мае, ведь на зиму окружающую акваторию обычно запаковывает льдом. Поэтому субантарктические пингвины, которых с весны до осени здесь тысячи, отплывают севернее, где есть открытая вода и возможность охотиться", — отметили в научном центре.

Как рассказала биолог 30-й УАЭ Зоя Швыдка, время от времени она фиксирует единичные заходы этих пернатых на Галиндез, но в здание станции такой гость пришел впервые.

"Походил возле главного входа, потом проверил дизельную и пошел себе. Возможно, уже разведывал новые места для гнездования весной?" — пишут ученые.

Украинские полярники напомнили, что в Антарктике и всем Южном полушарии времена года противоположны Северному полушарию. То есть там сейчас зима. Во время антарктической весны ожидают большое возвращение пингвинов на "Вернадского". На острове они проводят брачный сезон.

Напомним, по итогам этого брачного сезона, то есть антарктической весны и лета, ученые насчитали на Галиндезе почти 6 тысяч субантарктических пингвинов: 4 тыс. взрослых и 2 — малых. Биолог 30-й УАЭ Зоя Швыдкая рассказывает, что еще в апреле на острове ночевало около 3,5 тысячи пингвинов. А 10 мая их стало всего 100.

Фокус также писал, что вблизи антарктической станции "Академик Вернадский" биолог 30-й Украинской антарктической экспедиции Зоя Швыдкая зафиксировала на видео поведение пингвина, которое обычно наблюдается в брачный период. В частности, птица взяла несколько камней из чужого гнезда — и это заметил его владелец.