Бувають лише поодинокі випадки: до станції "Вернадський" вперше завітав неочікуваний гість (відео)

До станції "Академік Вернадський" посеред зими прийшов неочікуваний гість. Пернатий вперше підійшов прямісінько до будівлі станції українських полярників на острові Галіндез.

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Час від часу українські науковці на острові Галіндез фіксують появу субантарктичних пінгвінів посеред зими, однак до станції такий гість підійшов вперше, повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

"Посеред зими до нашої станції "Академік Вернадський" прийшов… субантарктичний пінгвін. Ці птахи масово залишили наш острів Галіндез ще в травні, адже на зиму навколишню акваторію зазвичай запаковує льодом. Тож субантарктичні пінгвіни, яких з весни до осені тут тисячі, відпливають північніше, де є відкрита вода і можливість полювати", — зазначили в науковому центрі.

Як розповіла біологиня 30-ї УАЕ Зоя Швидка, час від часу вона фіксує поодинокі заходи цих пернатих на Галіндез, але до будівлі станції такий гість прийшов уперше.

"Походив біля головного входу, потім перевірив дизельну і пішов собі. Можливо, вже розвідував нові місця для гніздування навесні?" — пишуть науковці.

Українські полярники нагадали, що в Антарктиці та всій Південній півкулі пори року протилежні до Північної півкулі. Тобто там зараз зима. Під час антарктичної весни очікують на велике повернення пінгвінів до "Вернадського". На острові вони проводять шлюбний сезон.

Нагадаємо, за підсумками цього шлюбного сезону, тобто антарктичної весни і літа, вчені нарахували на Галіндезі майже 6 тисяч субантарктичних пінгвінів: 4 тис. дорослих та 2 — малих. Біологиня 30-ї УАЕ Зоя Швидка розповідає, що ще в квітні на острові ночувало приблизно 3,5 тисячі пінгвінів. А 10 травня їх стало лише 100.

Фокус також писав, що поблизу антарктичної станції "Академік Вернадський" біологиня 30-ї Української антарктичної експедиції Зоя Швидка зафіксувала на відео поведінку пінгвіна, яка зазвичай спостерігається в шлюбний період. Зокрема, птах взяв кілька камінців із чужого гнізда — й це помітив його власник.