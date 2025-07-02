Найден самый молодой вид животных на Земле: с точки зрения эволюции, появился лишь вчера (фото)

Генетическое исследование показало, что норвежский лемминг является одним из новейших видов млекопитающих на планете — он отделился от своего сибирского кузена лишь 35 000 лет назад, что крайне мало с точки зрения эволюции.

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Новое исследование было проведено командой из Стокгольмского университета и показало, что норвежский лемминг — одно из самых молодых млекопитающих на нашей планете. Генетический анализ указывает на то, что норвежский лемминг отделился от своего ближайшего родственника лишь 35 000 лет назад — это может показаться огромным сроком, но с точки зрения эволюции, будто произошло вчера, пишет Discover Magazine.

В ходе исследования ученые использовали передовое секвенирование всего генома, что помогло раскрыть удивительную эволюционную историю лемминга. Данные указывают на то, разделение произошло во время кульминации последнего ледникового периода на Земле — это делает норвежского лемминга невероятно уникальным эволюционным случаем.

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По словам исследователя из Центра палеогенетики и кафедры зоологии Стокгольмского университета Дэвида Диес дель Молино, норвежский лемминг — ключевой экологический вид в Фенноскандинавской тундре. Он также является основой рациона для многих хищников, в том числе видов, находящихся под угрозой, таких как песец. С другой стороны норвежский лемминг является невероятно любопытным видом с эволюционной точки зрения и теперь ученые раскрыли его тайну.

Челюсть древнего лемминга Фото: Vendela K. Lagerholm

Одно из самых молодых млекопитающих на Земле

В ходе исследования ученые сосредоточились на понимании того, как эволюционировал вид леммингов — для этого ученые изучили геномы девяти ныне живущих леммингов и двух древних предков. Результаты анализа подтвердили, что норвежский и западносибирский лемминги принадлежат к своей собственной отдельной эволюционной ветви.

Однако одним из самых любопытных открытий стало отсутствие доказательств скрещивания, что редко встречается у видов, которые недавно разделились, но занимают одни и те же географические регионы.

По словам другого соавтора исследования Эдана Лорда, результаты их с коллегами работы показывают, что норвежский лемминг на самом деле является одним из самых молодых эволюционировавших млекопитающих, отделившись от своего родственного таксона, западно-сибирского лемминга, на удивительно небольшой временной глубине.

Ученые полагают, что после этого виды, вероятно, оставались изолированными, поскольку ученые не обнаружили никаких признаков скрещивания между ними. Отсутствие скрещивания неожиданно, поскольку виды млекопитающих, которые разделились, часто все еще имеют общий генетический материал. Однако эти две популяции леммингов, по-видимому, остались генетически разделенными.

Норвежский лемминг выглядывает из-под камней в национальном парке Сарек Фото: Love Dalén

Уникальные мутации норвежского лемминга

В ходе исследования ученые также обнаружили сотни мутаций, обнаруженных лишь у норвежского лемминга. Любопытно, что все они были в основном в генах, связанных с цветом меха, запасами жира и даже поведением. Эти эволюционные черты могут помочь объяснить, как норвежский лемминг выживает в суровых климатических условиях.

Известно, что норвежский лемминг имеет поразительную шерсть из черного и желтого меха, которую ученые часто связывают со способностью животных успешно существовать в среде обитания Фенноскандии. Кроме того, этот вид леммингов невероятно активен, даже в зимние месяцы, что также помогает им выживать и избегать хищников.

Помимо демонстрации раскола между норвежскими и западносибирскими леммингами, команда также смогла выделить третью таксономическую группу: восточносибирских леммингов, или Lemmus paulus. Авторы исследования отмечают, что в дальнейшем намерены продолжить исследования с использованием современных генетических инструментов, чтобы лучше изучить все три группы леммингов.

Ранее Фокус писал о том, что ученые утверждают, что сибирская тундра вскоре исчезнет.