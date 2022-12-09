Найдена ДНК целого леса и всех его обитателей: они исчезли с лица Земли около 2 млн лет назад

В Гренландии ученые обнаружили древние образцы ДНК, которые отныне официально зарегистрированы как самые старые. Эти образцы являются остатками древнего леса, наполненного животными.

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В самой северной точке Гренландии ученые обнаружили ДНК животных, растений и микроорганизмов, возраст которых рекордный — ориентировочно 2 млн лет. Чем интересна эта находка, рассказывает The Jerusalem Post.

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ДНК — это самовоспроизводящийся материал, несущий генетическую информацию о живых организмах и совсем недавно ученые совершили открытие. 7 декабря исследователи сообщили, что удалось обнаружить фрагменты ДНК целой массы животных, среди них мастодонты, северные олени, зайцы, лемминги и гуси. Кроме того, они нашли ДНК растений и микроорганизмов — тополей, берез, туй, разнообразных грибов и бактерий.

Большим сюрпризом для ученых была ДНК мастодонта — родственника слона, бродившего по Северной и Центральной Америке до своего вымирания вместе со многими другими крупными млекопитающими Ледникового периода примерно 10 000 лет назад. Эта находка доказывает, что ареал обитания древнего зверя был больше, чем считали ранее.

[ + – ] "Не думаю, что кто-то мог представить, что в Гренландии было такое разнообразие растений и животных 2 миллиона лет назад" — Эске Виллерслев Фото: VIA REUTERS

Уникальная экосистема

"Мастодонт был большой неожиданностью. Его никогда раньше не находили в Гренландии, однако самым большим сюрпризом стала уникальная экосистема арктических и умеренных видов, смешанных вместе без современных аналогов", — сказал Эске Виллерслев, директор Центра геогенетики Фонда Лундбека и руководитель исследования.

"Я не думаю, что кто-то мог представить, что в Гренландии было такое разнообразие растений и животных 2 миллиона лет назад тогда, когда климат был очень похож на тот, который мы ожидаем через несколько лет из-за глобального потепления", — добавил Виллерслев.

ДНК может существовать дольше, чем считалось

Хотя древняя ДНК быстро разлагается, однако при благоприятных условиях, таких как вечная мерзлота в этом случае, она может выживать дольше, чем считалось ранее. После этого случая ученый сказал, что не удивится, даже если обнаружит ДНК возрастом 4 млн лет.

Самая старая из предыдущих ДНК была извлечена из углового зуба мамонта, датированного 1,2 миллиона лет назад. Его нашли в северо-восточной Сибири, и он тоже сохранился в условиях вечной мерзлоты. Для сравнения, наш вид Homo sapiens возник примерно 300 тыс. лет назад.

В целом ученые идентифицировали более 100 видов животных и растений, используя микроскопические фрагменты ДНК, извлеченные из глины и кварца с помощью секвенции.

Впервые образцы выкопали в 2006 году, однако из-за несовершенства тогдашних методов результата не добились. С тех пор методы секвенции ДНК значительно улучшились, что и позволило совершить прорыв. Ученый также предположил, что она смогла сохраниться "так как ДНК связалась с минеральными частицами, что позволило ей просуществовать дольше, чем считалось возможным. Эта связь уменьшает скорость спонтанной химической деградации".

По словам исследователя, невозможно использовать найденную ДНК для клонирования древних видов, как это показано в фильмах "Парк Юрского периода", однако найденные фрагменты могут открыть секреты того, как сделать растения более устойчивыми к потеплению климата.

"Вы не можете использовать их для клонирования, — сказал Виллерслев об остатках ДНК, — но вы можете использовать их для генетической модификации живых организмов, таких как растения, чтобы они были более адаптированы к более теплому климату".

[ + – ] Изображение слоев вечной мерзлоты, в которых спрятаны фрагменты ДНК Фото: VIA REUTERS

Ученые в поисках более старой ДНК

Большинство знаний о доисторических организмах получено благодаря изучению окаменелостей, но есть ограничение того, что в них можно обнаружить, в частности, относительно генетических связей и признаков. Именно здесь древняя ДНК оказывается бесценной.

Большая часть современной Гренландии покрыта толстым ледниковым щитом со свободными ото льда участками вдоль береговой линии. Регион в исследовании считается полярной пустыней. Но 2 миллиона лет назад средняя температура в Гренландии была на 20-30 градусов по Фаренгейту (11-17 градусов Цельсия) выше, согласно первому автору исследования Курту Кьеру из Копенгагенского университета.

Наличие среди обнаруженной ДНК морских видов, включая подковоноса и зеленые водоросли, подтверждает идею, что раньше в Гренландии было теплее.

Ученые подробно раскрыли эту древнюю экосистему с лесом с деревьями, кустарниками и меньшими растениями, который кишит животными. По словам соавтора исследования Миккеля Педерсена из Университета Копенгагена, они не обнаружили больших хищников, но это могли быть волки, медведи и саблезубые кошки.

"Я думаю, вы можете найти такую древнюю ДНК во многих местах в мире. Надо просто пойти туда и попробовать", — сказал Виллерслев.

Фокус уже рассказывал об обнаруженной в Антарктиде древней ДНК, возраст которой около миллиона лет.

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