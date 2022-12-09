Знайдено ДНК цілого лісу та всіх його мешканців: вони зникли з лиця Землі близько 2 млн років тому

У Гренландії вчені знайшли древні зразки ДНК, які відтепер офіційно зареєстровані як найстаріші. Ці зразки є залишками древнього лісу, наповненого тваринами

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У найпівнічнішій точці Гренландії науковці виявили ДНК тварин, рослин та мікроорганізмів, вік яких є рекордним — орієнтовно 2 млн років. Чим цікава ця знахідка, розповідає The Jerusalem Post.

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ДНК — це самовідтворювальний матеріал, який несе генетичну інформацію про живі організми й зовсім недавно науковці зробили відкриття. 7-го грудня дослідники повідомили, що вдалося виявити фрагменти ДНК цілої маси тварин, серед них мастодонти, північні олені, зайці, лемінги та гуси. Окрім цього, вони знайшли ДНК рослин та мікроорганізмів — тополь, беріз, туй, різноманітних грибів та бактерій.

Великим сюрпризом для вчених була ДНК мастодонта — родича слона, який бродив Північною та Центральною Америкою до свого вимирання разом з багатьма іншими великими ссавцями Льодовикового періоду приблизно 10 000 років тому. Ця знахідка доводить, що ареал проживання древнього звіра був більшим, ніж вважали раніше.

[ + – ] "Не думаю, що хтось міг уявити, що в Гренландії була така різноманітність рослин і тварин 2 мільйони років тому" — Еске Віллерслев Фото: VIA REUTERS

Унікальна екосистема

"Мастодонт був великою неочікуваністю. Його ніколи раніше не знаходили в Гренландії, однак найбільшим сюрпризом стала унікальна екосистема арктичних і помірних видів, змішаних разом без сучасних аналогів", — сказав Еске Віллерслев, директор Центру геогенетики Фонду Лундбека та керівник дослідження.

"Я не думаю, що хтось міг уявити, що в Гренландії була така різноманітність рослин і тварин 2 мільйони років тому тоді, коли клімат був дуже схожий на той, який ми очікуємо через кілька років через глобальне потепління", — додав Віллерслев.

ДНК може існувати довше, ніж вважалося

Хоча стародавня ДНК швидко розкладається, проте за сприятливих умов, таких як вічна мерзлота в цьому випадку, вона може виживати довше, ніж вважали раніше. Після цього випадку вчений сказав, що не здивується, навіть якщо виявить ДНК віком 4 млн років.

Найстарішу з попередніх ДНК витягли з кутнього зуба мамонта, датованого 1,2 мільйона років тому. Його знайшли у північно-східному Сибіру, й він теж зберігся в умовах вічної мерзлоти. Для порівняння, наш вид, Homo sapiens, виник приблизно 300 тис. років тому.

Загалом вчені ідентифікували понад 100 видів тварин і рослин, використовуючи мікроскопічні фрагменти ДНК, які вони витягли з глини та кварцу за допомогою секвенції.

Вперше зразки викопали у 2006 році, проте через недосконалість тодішніх методів результату не досягли. Відтоді методи секвенції ДНК значно покращилися, що й дозволило зробити прорив. Вчений також припустив, що вона змогла зберегтися "тому, що ДНК зв’язалася з мінеральними частинками, що дозволило їй проіснувати довше, ніж вважалося можливим. Цей зв’язок зменшує швидкість спонтанної хімічної деградації".

За словами дослідника, неможливо використати знайдену ДНК для клонування древніх видів, як це показано у фільмах "Парк Юрського періоду", проте знайдені фрагменти можуть відкрити секрети того, як зробити рослини стійкішими до потепління клімату.

"Ви не можете використовувати їх для клонування, — сказав Віллерслев про залишки ДНК, — але ви можете використовувати їх для генетичної модифікації живих організмів, таких як рослини, щоб вони були адаптованішими до теплішого клімату".

[ + – ] Зображення шарів вічної мерзлоти, в яких заховано фрагменти ДНК Фото: VIA REUTERS

Вчені у пошуках старішої ДНК

Більшість знань про доісторичні організми отримані завдяки вивченню скам’янілостей, але є обмеження того, що в них можна виявити, зокрема щодо генетичних зв’язків і ознак. Саме тут стародавня ДНК виявляється неоціненною.

Більша частина сучасної Гренландії вкрита товстим льодовиковим щитом з вільними від льоду ділянками уздовж берегової лінії. Регіон у дослідженні вважається полярною пустелею. Але 2 мільйони років тому середня температура в Гренландії була на 20-30 градусів за Фаренгейтом (11-17 градусів Цельсія) вищою, згідно з першим автором дослідження Куртом К'єром з Копенгагенського університету.

Наявність серед виявленої ДНК морських видів, включаючи підковоноса та зелених водоростей, підтверджує ідею про те, що раніше в Гренландії було тепліше.

Вчені детально розкрили цю стародавню екосистему з лісом із деревами, кущами та меншими рослинами, який кишить тваринами. За словами співавтора дослідження Міккеля Педерсена з Університету Копенгагена, вони не виявили великих хижаків, але це могли бути вовки, ведмеді та шаблезубі коти.

"Я думаю, ви можете знайти таку древню ДНК у багатьох місцях у світі. Треба просто піти туди й спробувати", — сказав Віллерслев.

Фокус вже розповідав про виявлену в Антарктиді древню ДНК, вік якої близько мільйона років.

Також ми писали про стародавній вірус, знайдений під льодами Сибіру. Він ожив після 48 500 років сну.