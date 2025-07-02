Знайдено наймолодший вид тварин на Землі: з погляду еволюції, з'явився лише вчора (фото)

Генетичне дослідження показало, що норвезький лемінг є одним із найновіших видів ссавців на планеті — він відокремився від свого сибірського кузена лише 35 000 років тому, що вкрай мало з погляду еволюції.

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Нове дослідження було проведене командою зі Стокгольмського університету і показало, що норвезький лемінг — один із наймолодших ссавців на нашій планеті. Генетичний аналіз вказує на те, що норвезький лемінг відокремився від свого найближчого родича лише 35 000 років тому — це може видатися величезним терміном, але з погляду еволюції, ніби сталося вчора, пише Discover Magazine.

Під час дослідження вчені використовували передове секвенування всього геному, що допомогло розкрити дивовижну еволюційну історію лемінга. Дані вказують на те, поділ відбувся під час кульмінації останнього льодовикового періоду на Землі — це робить норвезького лемінга неймовірно унікальним еволюційним випадком.

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За словами дослідника з Центру палеогенетики та кафедри зоології Стокгольмського університету Девіда Дієс дель Моліно, норвезький лемінг — ключовий екологічний вид у Фенноскандинавській тундрі. Він також є основою раціону для багатьох хижаків, зокрема видів, що перебувають під загрозою, таких як песець. З іншого боку норвезький лемінг є неймовірно цікавим видом з еволюційного погляду, і тепер вчені розкрили його таємницю.

Щелепа стародавнього лемінга Фото: Vendela K. Lagerholm

Один із наймолодших ссавців на Землі

Під час дослідження вчені зосередилися на розумінні того, як еволюціонував вид лемінгів — для цього вчені вивчили геноми дев'яти лемінгів, які живуть нині, і двох давніх предків. Результати аналізу підтвердили, що норвезький і західносибірський лемінги належать до своєї власної окремої еволюційної гілки.

Однак одним із найцікавіших відкриттів стала відсутність доказів схрещування, що рідко трапляється у видів, які нещодавно розділилися, але займають одні й ті самі географічні регіони.

За словами іншого співавтора дослідження Едана Лорда, результати їхньої з колегами роботи показують, що норвезький лемінг насправді є одним із наймолодших ссавців, які еволюціонували наймолодше, відокремившись від свого спорідненого таксона, західносибірського лемінга, на напрочуд невеликій часовій глибині.

Вчені вважають, що після цього види, ймовірно, залишалися ізольованими, оскільки вчені не виявили жодних ознак схрещування між ними. Відсутність схрещування є несподіваною, оскільки види ссавців, які розділилися, часто все ще мають спільний генетичний матеріал. Однак ці дві популяції лемінгів, мабуть, залишилися генетично розділеними.

Норвезький лемінг визирає з-під каміння в національному парку Сарек Фото: Love Dalén

Унікальні мутації норвезького лемінга

Під час дослідження вчені також виявили сотні мутацій, виявлених лише у норвезького лемінга. Цікаво, що всі вони були здебільшого в генах, пов'язаних із кольором хутра, запасами жиру і навіть поведінкою. Ці еволюційні риси можуть допомогти пояснити, як норвезький лемінг виживає в суворих кліматичних умовах.

Відомо, що норвезький лемінг має дивовижну шерсть із чорного та жовтого хутра, яку вчені часто пов'язують зі здатністю тварин успішно існувати в середовищі існування Фенноскандії. Крім того, цей вид лемінгів неймовірно активний, навіть у зимові місяці, що також допомагає їм виживати та уникати хижаків.

Крім демонстрації розколу між норвезькими та західносибірськими лемінгами, команда також змогла виділити третю таксономічну групу: східносибірських лемінгів, або Lemmus paulus. Автори дослідження зазначають, що надалі мають намір продовжити дослідження з використанням сучасних генетичних інструментів, щоб краще вивчити всі три групи лемінгів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені стверджують, що сибірська тундра незабаром зникне.