Бедный мишка утратил клык, но вошел в историю стоматологии: поставили самую большую коронку в мире

Зоопарк Lake Superior в Миннесоте объявил о новом витке стоматологии — бурому медведя, потерявшему один из четырех клыков, установили самую большую зубную коронку в мире. Теперь животное бродит зоопарком, сверкая металлическим клыком.

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Впервые бурый медведь и зоопарка Lake Superior в Миннесоте, по имени Тундра, повредил правый клык еще в 2023 году. Тогда ветеринар-стоматолог пролечил животному корневой канал. Увы, через время медведь повредил тот же зуб, тогда команда пришла к выводу, что необходимы более радикальные меры, пишет Live Science.

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Самая большая зубная коронка в мире

После того как у Тундры в конце концов сломался один из четырех основных клыков, стоматологи-ветеринары пришли к выводу, что животному необходима коронка с полным покрытием. Creature Crowns, специализированная ветеринарная стоматологическая компания из Айдахо, создала новую коронку из воскового слепка поврежденного зуба.

Далее ветеринар-стоматолог установил специально разработанный "серебристый колпачок" на месте поврежденного зуба — потребовалась часовая операция. По словам представителей зоопарка, в результате бурый медведь Тундра "вошел в историю стоматологии", так как ему впервые в истории медведей установили цельнометаллическую коронку. Любопытно, что она также стала самой большой ветеринарной коронкой, когда-либо созданной в мире.

Зубную коронку специально разработали для бурого медведя Фото: Lake Superior Zoo

Самый особенный медведь в мире

Известно, что бурому медведю, по имени Тундра, 6 лет и он весит около 360 килограммов, а стоя на ногах, его рост составляет около 2,4 метра.

Медикам потребовалось ввести животному седативные препараты на время операции, чтобы защитить персонал и медиков. Вооруженная дополнительной дозой седативного группа реагирования зоопарка также стояла на страже, пока ветеринарный стоматолог работал над установкой единственной в мире зубной коронки для медведя. К счастью, их вмешательство не потребовалось и животное оставалось под действием наркоза до конца операции.

По словам ветеринара-стоматолога операция по установке зубной коронки прошла успешно и теперь Тундра снова может нормально есть. Новая серебряная коронка, покрывающая всю поверхность поврежденного зуба, должна защитить животное от дальнейших травм и бактериальных инфекций.

По словам менеджера по маркетингу зоопарка Кэролайн Раутли, кроме того, у бурого медведя теперь также появилась своя изюминка — "в улыбке Тундры появился свой особенный блеск".

Операция по установке зубной коронки продлилась около часа Фото: Lake Superior Zoo

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