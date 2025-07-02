Бідний ведмедик втратив ікло, але увійшов в історію стоматології: поставили найбільшу коронку у світі

Зоопарк Lake Superior у Міннесоті оголосив про новий виток стоматології — бурому ведмедю, який втратив одне з чотирьох іклів, встановили найбільшу зубну коронку у світі. Тепер тварина блукає зоопарком, виблискуючи металевим іклом.

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Уперше бурий ведмідь із зоопарку Lake Superior у Міннесоті, на ім'я Тундра, пошкодив праве ікло ще 2023 року. Тоді ветеринар-стоматолог пролікував тварині кореневий канал. На жаль, через деякий час ведмідь пошкодив той самий зуб, тоді команда дійшла висновку, що необхідні більш радикальні заходи, пише Live Science.

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Найбільша зубна коронка у світі

Після того як у Тундри врешті-решт зламалося одне з чотирьох основних іклів, стоматологи-ветеринари дійшли висновку, що тварині необхідна коронка з повним покриттям. Creature Crowns, спеціалізована ветеринарна стоматологічна компанія з Айдахо, створила нову коронку з воскового зліпка пошкодженого зуба.

Далі ветеринар-стоматолог встановив спеціально розроблений "сріблястий ковпачок" на місці пошкодженого зуба — потрібна була годинна операція. За словами представників зоопарку, в результаті бурий ведмідь Тундра "увійшов в історію стоматології", оскільки йому вперше в історії ведмедів встановили суцільнометалеву коронку. Цікаво, що вона також стала найбільшою ветеринарною коронкою, коли-небудь створеною у світі.

Зубну коронку спеціально розробили для бурого ведмедя Фото: Lake Superior Zoo

Найособливіший ведмідь у світі

Відомо, що бурому ведмедю, на ім'я Тундра, 6 років і він важить близько 360 кілограмів, а стоячи на ногах, його зріст становить близько 2,4 метра.

Медикам потрібно було ввести тварині седативні препарати на час операції, щоб захистити персонал і медиків. Озброєна додатковою дозою седативного група реагування зоопарку також стояла на варті, поки ветеринарний стоматолог працював над установкою єдиної у світі зубної коронки для ведмедя. На щастя, їхнє втручання не знадобилося і тварина залишалася під дією наркозу до кінця операції.

За словами ветеринара-стоматолога, операція зі встановлення зубної коронки пройшла успішно і тепер Тундра знову може нормально їсти. Нова срібна коронка, що покриває всю поверхню пошкодженого зуба, має захистити тварину від подальших травм і бактеріальних інфекцій.

За словами менеджерки з маркетингу зоопарку Керолайн Раутлі, крім того, у бурого ведмедя тепер також з'явилася своя родзинка — "в усмішці Тундри з'явився свій особливий блиск".

Операція зі встановлення зубної коронки тривала близько години Фото: Lake Superior Zoo

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