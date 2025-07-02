Загадочный вирус из TikTok сеет панику по всему миру: какие у него симптомы

Недавно в TikTok посеял панику вирус с достаточно сильными симптомами. Пользователи теряются в догадках о том, чем они могли заразиться.

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Так называемый “загадочный вирус”, который активно обсуждают пользователи в соцсети TikTok, похоже, вызывает все больше паники. В соцсети становится все больше роликов о том, где люди делятся своими симптомами и не могут понять, чем они заразились, пишет Daily Star.

В основном, пользователи жалуются на боли в горле, а также боли в мышцах и сильную усталость. Некоторые говорят, что их горло болит так сильно, что они не могут даже глотать. Так, один из пациентов с сильной болью в горле даже прошел тест на коронавирус, который оказался отрицательным.

Пользователи TikTok теряются в догадках Фото: Tik-Tok

“Это похоже на лезвия бритвы в горле, вчера ночью я думал, что не смогу дышать. Усталость и боль в мышцах также зашкаливают”, - написал пользователь TikTok.

Эксперты просят пользователей соцсетей немного сбавить градус напряжения, так как они скорее всего, столкнулись с новым штаммов коронавируса, который называется Nimbus. Дело в том, что старые экспресс-тесты на коронавирус не могут обнаружить этот новый штамм.

“Тесты остаются отрицательными, потому как это штамм Nimbus, который может быть подтвержден только с помощью ПЦР теста. Лучший способ справиться с этим — предотвратить это. Маски работают”, - говорит доктор Джен Кодл.

Она также добавила, что основными симптомами нового штамма коронавируса является именно “боль в горле, которая выходит за рамки привычной простуды”.

“Это еще одно напоминание о том, что Covid все еще существует”, - добавила эксперт.

Большинство пользователей TikTok, который жалуются на “необъяснимые” симптомы своих болезней, видимо, живут в США. Именно в этой стране штамм Nimbus, также известный как NB.1.8.1 составил около трети новых случаев заболевания коронавирусом.

Симптомы нового штамма коронавируса выглядят следующим образом:

высокая температура или озноб;

сильный кашель;

потеря или изменение обоняния или вкуса;

одышка;

чувство усталости или истощения;

боль в теле;

головная боль;

боль в горле;

заложенный или насморк;

потеря аппетита;

диарея;

тошнота.

Напомним, ученые опасаются мутации опасной болезни и новой пандемии. Эксперты опасаются, что смертельный грипп начнет инфицировать людей, до чего ему осталась еще одна мутация.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.