Загадковий вірус із TikTok сіє паніку по всьому світу: які в нього симптоми

Нещодавно в TikTok посіяв паніку вірус із досить сильними симптомами. Користувачі губляться в здогадках про те, чим вони могли заразитися.

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Так званий "загадковий вірус", який активно обговорюють користувачі в соцмережі TikTok, схоже, викликає все більше паніки. У соцмережі стає все більше роликів про те, де люди діляться своїми симптомами і не можуть зрозуміти, чим вони заразилися, пише Daily Star.

Здебільшого користувачі скаржаться на біль у горлі, а також біль у м'язах і сильну втому. Деякі кажуть, що їхнє горло болить так сильно, що вони не можуть навіть ковтати. Так, один із пацієнтів із сильним болем у горлі навіть пройшов тест на коронавірус, який виявився негативним.

Користувачі TikTok губляться в здогадках Фото: Tik-Tok

"Це схоже на леза бритви в горлі, вчора вночі я думав, що не зможу дихати. Втома і біль у м'язах також зашкалюють", — написав користувач TikTok.

Експерти просять користувачів соцмереж трохи зменшити градус напруги, оскільки вони, найімовірніше, зіткнулися з новим штамом коронавірусу, який називається Nimbus. Річ у тім, що старі експрес-тести на коронавірус не можуть виявити цей новий штам.

"Тести залишаються негативними, тому що це штам Nimbus, який може бути підтверджений тільки за допомогою ПЛР тесту. Найкращий спосіб впоратися з цим — запобігти цьому. Маски працюють", — каже доктор Джен Кодл.

Вона також додала, що основними симптомами нового штаму коронавірусу є саме "біль у горлі, який виходить за рамки звичної застуди".

"Це ще одне нагадування про те, що Covid усе ще існує", — додала експертка.

Більшість користувачів TikTok, які скаржаться на "незрозумілі" симптоми своїх хвороб, мабуть, живуть у США. Саме в цій країні штам Nimbus, також відомий як NB.1.8.1, становив близько третини нових випадків захворювання на коронавірус.

Симптоми нового штаму коронавірусу мають такий вигляд:

висока температура або озноб;

сильний кашель;

втрата або зміна нюху чи смаку;

задишка;

відчуття втоми або виснаження;

біль у тілі;

головний біль;

біль у горлі;

закладений або нежить;

втрата апетиту;

діарея;

нудота.

Нагадаємо, вчені побоюються мутації небезпечної хвороби та нової пандемії. Експерти побоюються, що смертельний грип почне інфікувати людей, до чого йому залишилася ще одна мутація.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.