Ученые открыли новый вид, похожий на "мяч для гольфа": животные в ярости и странно кричат

В Южной Африке обитает род примерно из двух десятков роющих лягушек, которые известными своими короткими конечностями, округлыми телами, похожими на мячи, и очень сердитыми плоскими мордами. Теперь этот род пополнился еще одним видом.

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Открытие было сделано командой страстных энтузиастов лягушек, отправившихся на поиски и документирование каждой лягушки в полевом справочнике, написанном герпетологом профессором Луи дю Приз из Северо-Западного университета, пишет IFLScience.

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Исследование лягушек в Южной Африке

Ученые надеялись найти совершенно другой вид, известный как дождевая лягушка Бильбо (Breviceps bagginsi), но наткнулись на нечто иное. Команда сделала фото и записала крик земноводного, а затем отправила его профессору дю Приз.

Изначально профессор дю Приз подумал, что исследователи перепутали файлы и звук вовсе не принадлежит виду, запечатленному на фото. Однако оказалось, что никакой ошибки нет — ученые поняли, что имеют дело с совершенно иным видом.

Далее дю Приз с коллегами использовали комбинацию генетического анализа и морфологии, чтобы выяснить, что именно они нашли. Результаты обоих исследований показали существенные отличия лягушки от ее ближайшего родственника Breviceps verrucosus.

Открытие нового вида "сердитой" лягушки

Новый вид получил название Breviceps batrachophiliorum, по общему названию бостонской дождевой лягушки — голотип был собран недалеко от Бостона в провинции Квазулу-Натал, Южная Африка. Отметим, что в переводе название нового вида означает "люди, любящие лягушек" — таким образом ученые хотели отметить вклад Мариуса Бергера, Ника Эванса, Кормака Прайса и Дилана Леонарда, которые первыми зарегистрировали и "заново открыли" этот вид, а также Джеймса Харви, Адриана Армстронга и Кирсти Кайл, которые предоставили дополнительную информацию о виде.

Команда также обнаружила, что у нового вида видна барабанная перепонка, а положение ее сердитого рта отличает ее от других видов рода. Лягушка также издавала крики, которые были короче, быстрее и чаще, чем у других известных видов.

Предполагается, что новый вид лягушек обитает на площади чуть более 1100 квадратных километров, что является ограниченным ареалом, вызывающим некоторые опасения, что вид находится в уязвимом положении.

Еще одним тревожным моментом стало то, что случай ошибочной идентификации в начале открытия указывает, что дождевая лягушка Бильбо теперь известна только как существующая в одной популяции, что может привести к повышению ее статуса сохранности до "находящегося в критическом состоянии". Впрочем, исследователи признают, что потребуются дополнительные исследования, чтобы понять, в каком на самом деле положении находятся виды.

Ранее Фокус писал о том, что ученые помогли лягушке отрастить ампутированную ногу: следующие на очереди – люди.