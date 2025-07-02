Учені відкрили новий вид, схожий на "м'яч для гольфу": тварини розлючені та дивно кричать

У Південній Африці мешкає рід приблизно з двох десятків жаб, що риють, які відомі своїми короткими кінцівками, округлими тілами, схожими на м'ячі, та дуже сердитими плоскими мордами. Тепер цей рід поповнився ще одним видом.

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Відкриття було зроблено командою пристрасних ентузіастів жаб, які вирушили на пошуки й документування кожної жаби в польовому довіднику, написаному герпетологом професором Луї дю Пріз із Північно-Західного університету, пише IFLScience.

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Дослідження жаб у Південній Африці

Вчені сподівалися знайти зовсім інший вид, відомий як дощова жаба Більбо (Breviceps bagginsi), але натрапили на щось інше. Команда зробила фото і записала крик земноводного, а потім відправила його професору дю Пріз.

Спочатку професор дю Пріз подумав, що дослідники переплутали файли та звук зовсім не належить виду, зображеному на фото. Однак виявилося, що жодної помилки немає — вчені зрозуміли, що мають справу із зовсім іншим видом.

Далі дю Пріз із колегами використали комбінацію генетичного аналізу та морфології, щоб з'ясувати, що саме вони знайшли. Результати обох досліджень показали суттєві відмінності жаби від її найближчого родича Breviceps verrucosus.

Відкриття нового виду "сердитої" жаби

Новий вид отримав назву Breviceps batrachophiliorum, за загальною назвою бостонської дощової жаби — голотип був зібраний недалеко від Бостона в провінції Квазулу-Натал, Південна Африка. Зазначимо, що в перекладі назва нового виду означає "люди, які люблять жаб" — у такий спосіб учені хотіли відзначити внесок Маріуса Бергера, Ніка Еванса, Кормака Прайса та Ділана Леонарда, які першими зареєстрували й "наново відкрили" цей вид, а також Джеймса Гарві, Адріана Армстронга та Кірсті Кайл, які надали додаткову інформацію про вид.

Команда також виявила, що у нового виду видно барабанну перетинку, а положення її сердитого рота відрізняє її від інших видів роду. Жаба також видавала крики, які були коротшими, швидшими й частішими, ніж в інших відомих видів.

Передбачається, що новий вид жаб мешкає на площі трохи більше ніж 1100 квадратних кілометрів, що є обмеженим ареалом, який викликає деякі побоювання, що вид перебуває у вразливому становищі.

Ще одним тривожним моментом стало те, що випадок помилкової ідентифікації на початку відкриття вказує на те, що дощова жаба Більбо тепер відома тільки як така, що існує в одній популяції, що може призвести до підвищення її статусу збереження до "такого, що перебуває в критичному стані". Утім, дослідники визнають, що знадобляться додаткові дослідження, щоб зрозуміти, в якому насправді становищі перебувають види.

Раніше Фокус писав про те, що вчені допомогли жабі відростити ампутовану ногу: наступні на черзі — люди.