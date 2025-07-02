Люди пугаются гигантских пауков в ванной, но они не так уж и велики: что происходит

Исследователи выяснили, почему некоторые люди переоценивают размеры пауков в своих домах — результаты показывают, что этот феномен легко объяснить тем, как смотрящий относится к паукам.

Related video

Большинство людей на планете проживали распространенный сценарий: кто-то в доме сообщает о том, что в ванной на стене сидит гигантский паук, с которым нужно срочно разобраться туда. Однако зайдя в ванную комнату, на стене замечают крошечного паука, который занят своими делами и он значительно меньше описанных ранее размеров. Что же происходит? Ученые раскрыли тайну этого феномена, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Почему крохотный паук кажется таким гигантским?

В новом исследовании ученые немного глубже рассмотрели феномен неправильной оценки размера, попросив реципиентов оценить размер пауков, а затем сравнив их с фактическим размером.

В ходе исследования участникам предложили посмотреть изображения бабочек, ос и пауков, а затем оценить их размер. Отметим, что реципиентов разделили на три группы в зависимости от их уровня знаний о пауках и реакции на страх перед животными — эти данные ученые получили из опроса.

Перцептивная предвзятость относится к тенденции субъективно интерпретировать сенсорную информацию. Предыдущие исследования предположили, что эмоции, валентность, знания и убеждения на самом деле могут способствовать возникновению перцептивных предубеждений. Например, люди с социальной тревожностью склонны воспринимать незнакомцев как физически более близких, чем те, у кого нет такой тревожности. По сути, подобное искажение пространственного восприятия может отражать повышенную бдительность в отношении потенциальных угроз.

Предыдущие исследования также показали, что люди считают пауков больше, чем они есть на самом деле. Однако новое исследование стало первым сравнением людей с реакцией страха с контрольной группой, а также группой экспертов, знающих о пауках больше других.

В общей сложности участникам показали 90 изображений: 30 фото бабочек, 30 — ос, 30 — пауков разных размеров. Авторы исследования отмечают, что бабочки были выбраны в качестве контроля, а осы — за то, что потенциально несут угрозу, но их не боятся те, кто боится пауков.

Авторы исследования не просили участников указывать точные размеры, а потому точность оценки размера приписывают представлению правильных пропорций между размерами животных. То есть бабочки крупнее пауков, пауки крупнее ос.

Как и предполагалось, результаты показали, что пугливые люди оценивают пауков как более крупных в сравнении с бабочками. Этот эффект не был обнаружен среди контрольных людей. Более того, эксперты продемонстрировали относительно точное восприятие размера.

Страх делает пауков гигантскими

Результаты указывают на то, что люди, боящиеся пауков, оценивали их размеры примерно в 1,17 раза больше бабочек; контрольная группа оценила размер бабочек и пауков приблизительно одинаково. Любопытно, что обе группы заблуждались, так как бабочки на фото в целом были крупнее пауков. Хотя люди, боящиеся пауков, были хуже в своих оценках, команда объясняет это тем, как даже не боящиеся людей видят пауков более крупными.

Результаты указывают на то, что пауки считаются угрозой для многих людей, причем независимо от того, боится ли их человек. Кроме того, когнитивные предубеждения в отношении филогенетических стимулов, таких как пауки, также распространены в здоровых популяциях и могут также включать в себя предубеждения в оценке размера. Участники контрольной группы также заявили, что пауки в целом выглядят более неприятно, чем осы или бабочки — простыми словами, нам не нравится внешний вид пауков, а потому они кажутся больше, чем есть на самом деле.

Отметим, что экспертная группа оказалась довольно хороша в оценке размера — предполагается, что им помог опыт и знания в этой области. В будущем команда намерена выяснить, влияет ли снижение воспринимаемой угрозы и чувства страха на восприятие стимулов.

Ранее Фокус писал об очень странном исследовании NASA: накачали пауков запрещенными препаратами и наблюдали.