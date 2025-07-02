Люди лякаються гігантських павуків у ванній, але вони не такі вже й великі: що відбувається

Дослідники з'ясували, чому деякі люди переоцінюють розміри павуків у своїх домівках — результати показують, що цей феномен легко пояснити тим, як той, хто дивиться, ставиться до павуків.

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Більшість людей на планеті проживали поширений сценарій: хтось у домі повідомляє про те, що у ванній на стіні сидить велетенський павук, з яким потрібно терміново розібратися туди. Однак зайшовши до ванної кімнати, на стіні помічають крихітного павука, який зайнятий своїми справами й він значно менший за описані раніше розміри. Що ж відбувається? Вчені розкрили таємницю цього феномена, пише IFLScience.

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Чому крихітний павук здається таким гігантським?

У новому дослідженні вчені трохи глибше розглянули феномен неправильної оцінки розміру, попросивши реципієнтів оцінити розмір павуків, а потім порівнявши їх із фактичним розміром.

Під час дослідження учасникам запропонували подивитися зображення метеликів, ос і павуків, а потім оцінити їхній розмір. Зазначимо, що реципієнтів розділили на три групи залежно від їхнього рівня знань про павуків і реакції на страх перед тваринами — ці дані вчені отримали з опитування.

Перцептивна упередженість належить до тенденції суб'єктивно інтерпретувати сенсорну інформацію. Попередні дослідження припустили, що емоції, валентність, знання та переконання насправді можуть сприяти виникненню перцептивних упереджень. Наприклад, люди із соціальною тривожністю схильні сприймати незнайомців як фізично ближчих, ніж ті, у кого немає такої тривожності. По суті, подібне спотворення просторового сприйняття може відображати підвищену пильність щодо потенційних загроз.

Попередні дослідження також показали, що люди вважають павуків більшими, ніж вони є насправді. Однак нове дослідження стало першим порівнянням людей з реакцією страху з контрольною групою, а також групою експертів, які знають про павуків більше за інших.

Загалом учасникам показали 90 зображень: 30 фото метеликів, 30 — ос, 30 — павуків різних розмірів. Автори дослідження зазначають, що метеликів обрали як контроль, а оси — за те, що потенційно несуть загрозу, але їх не бояться ті, хто боїться павуків.

Автори дослідження не просили учасників вказувати точні розміри, а тому точність оцінки розміру приписують уявленню правильних пропорцій між розмірами тварин. Тобто метелики більші за павуків, павуки більші за ос.

Як і передбачалося, результати показали, що полохливі люди оцінюють павуків як більших порівняно з метеликами. Цей ефект не був виявлений серед контрольних людей. Ба більше, експерти продемонстрували відносно точне сприйняття розміру.

Страх робить павуків гігантськими

Результати вказують на те, що люди, які бояться павуків, оцінювали їхні розміри приблизно в 1,17 раза більше за метеликів; контрольна група оцінила розмір метеликів і павуків приблизно однаково. Цікаво, що обидві групи помилялися, оскільки метелики на фото загалом були більшими за павуків. Хоча люди, які бояться павуків, були гіршими у своїх оцінках, команда пояснює це тим, що навіть ті, хто не боїться, бачать павуків більшими.

Результати вказують на те, що павуки вважаються загрозою для багатьох людей, причому незалежно від того, чи боїться їх людина. Крім того, когнітивні упередження щодо філогенетичних стимулів, таких як павуки, також поширені в здорових популяціях і можуть також містити упередження щодо оцінки розміру. Учасники контрольної групи також заявили, що павуки загалом мають більш неприємний вигляд, ніж оси або метелики — простими словами, нам не подобається зовнішній вигляд павуків, а тому вони здаються більшими, ніж є насправді.

Зазначимо, що експертна група виявилася доволі гарною в оцінці розміру — припускають, що їм допоміг досвід і знання в цій галузі. У майбутньому команда має намір з'ясувати, чи впливає зниження сприйманої загрози й почуття страху на сприйняття стимулів.

Раніше Фокус писав про дуже дивне дослідження NASA: накачали павуків забороненими препаратами та спостерігали.