Магнитная буря сегодня: как может повлиять на самочувствие и что делать (инфографика)

3 июля солнечная активность будет на высоком уровне. Из-за магнитной бури у людей может ухудшаться самочувствие, но неприятные последствия можно предотвратить.

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Магнитная буря сегодня достигает красного уровня, однако ее К-индекс составляет 4.7 и считается средним. Об этом известно из данных портала Meteoagent.

Данные Meteoagent относительно магнитных бурь Фото: Скриншот

Магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, но серьезных магнитных бурь не ожидается.

Магнитная буря 3 июля: как это влияет на самочувствие

Как пояснили в Новини.LIVE, активность Солнца влияет на магнитное поле Земли и, соответственно, все живое на планете. Люди в периоды магнитных бурь часто замечают ухудшение самочувствия, даже не имея серьезных хронических заболеваний. Особенно чувствительно на солнечную активность реагируют те, кто имеет проблемы с сердцем, гипертонию или расстройства нервной системы.

Основные симптомы во время магнитной бури:

головная боль;

головокружение;

перепады артериального давления;

повышенная раздражительность;

апатия;

бессонница или поверхностный сон;

боль в суставах;

обострение хронических болезней;

перебои в работе сердечно-сосудистой системы.

Как защититься от магнитной бури

Однако зная, что ожидается магнитная буря, можно снизить риски для своего здоровья.

Как передали в ТСН, рекомендуется:

больше пить, отказаться от кофе и алкоголя, вместо этого чаще выбирать травяной и зеленый чай;

есть легкие блюда, больше сезонных овощей и зелени;

больше двигаться и проводить время на свежем воздухе;

нормализовать свой сон;

пытаться снизить фактор стресса.

Напомним, 3 июля в Украине еще будет достаточно комфортно, но температура воздуха повысится до +30 градусов. В пятницу ожидается еще большая жара.

В The Express сообщили, какие предметы нельзя оставлять в машине в жару. Повышение температуры до +30 градусов несет риски для безопасности водителей, если не прислушаться к этим советам.