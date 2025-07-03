Магнитная буря сегодня: как может повлиять на самочувствие и что делать (инфографика)
3 июля солнечная активность будет на высоком уровне. Из-за магнитной бури у людей может ухудшаться самочувствие, но неприятные последствия можно предотвратить.
Магнитная буря сегодня достигает красного уровня, однако ее К-индекс составляет 4.7 и считается средним. Об этом известно из данных портала Meteoagent.
Магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, но серьезных магнитных бурь не ожидается.
Магнитная буря 3 июля: как это влияет на самочувствие
Как пояснили в Новини.LIVE, активность Солнца влияет на магнитное поле Земли и, соответственно, все живое на планете. Люди в периоды магнитных бурь часто замечают ухудшение самочувствия, даже не имея серьезных хронических заболеваний. Особенно чувствительно на солнечную активность реагируют те, кто имеет проблемы с сердцем, гипертонию или расстройства нервной системы.
Основные симптомы во время магнитной бури:
- головная боль;
- головокружение;
- перепады артериального давления;
- повышенная раздражительность;
- апатия;
- бессонница или поверхностный сон;
- боль в суставах;
- обострение хронических болезней;
- перебои в работе сердечно-сосудистой системы.
Как защититься от магнитной бури
Однако зная, что ожидается магнитная буря, можно снизить риски для своего здоровья.
Как передали в ТСН, рекомендуется:
- больше пить, отказаться от кофе и алкоголя, вместо этого чаще выбирать травяной и зеленый чай;
- есть легкие блюда, больше сезонных овощей и зелени;
- больше двигаться и проводить время на свежем воздухе;
- нормализовать свой сон;
- пытаться снизить фактор стресса.
Напомним, 3 июля в Украине еще будет достаточно комфортно, но температура воздуха повысится до +30 градусов. В пятницу ожидается еще большая жара.
В The Express сообщили, какие предметы нельзя оставлять в машине в жару. Повышение температуры до +30 градусов несет риски для безопасности водителей, если не прислушаться к этим советам.