Магнітна буря сьогодні: як може вплинути на самопочуття і що робити (інфографіка)

3 липня сонячна активність буде на високому рівні. Через магнітну бурю у людей може погіршуватись самопочуття, але неприємним наслідкам можна запобігти.

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Магнітна буря сьогодні сягає червоного рівня, однак її К-індекс становить 4.7 і вважається середнім. Про це відомо з даних порталу Meteoagent.

Дані Meteoagent щодо магнітних бур Фото: Скриншот

Магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані, але серйозних магнітних бур не очікується.

Магнітна буря 3 липня: я це впливає на самопочуття

Як пояснили у Новини.LIVE, активність Сонця впливає на магнітне поле Землі й, відповідно, усе живе на планеті. Люди у періоди магнітних бур часто помічають погіршення самопочуття, навіть не маючи серйозних хронічних захворювань. Особливо чутливо на сонячну активність реагують ті, хто має проблеми з серцем, гіпертонію або розлади нервової системи.

Основні симптоми під час магнітної бурі:

головний біль;

запаморочення;

перепади артеріального тиску;

підвищена дратівливість;

апатія;

безсоння або поверхневий сон;

біль у суглобах;

загострення хронічних хвороб;

перебої у роботі серцево-судинної системи.

Як захиститися від магнітної бурі

Однак знаючи, що очікується магнітна буря, можна знизити ризики для свого здоров’я.

Як передали у ТСН, рекомендується:

більше пити, відмовитись від кави й алкоголю, натомість частіше обирати трав’яний і зелений чай;

їсти легкі страви, більше сезонних овочів та зелені;

більше рухатись і проводити часу на свіжому повітрі;

нормалізувати свій сон;

намагатися знизити фактор стресу.

Нагадаємо, 3 липня в Україні ще буде досить комфортно, але температура повітря підвищиться до +30 градусів. У п’ятницю очікується ще більша спека.

У The Express повідомили, які предмети не можна залишати в машині у спеку. Підвищення температури до +30 градусів несе ризики для безпеки водіїв, якщо не дослухатись цих порад.