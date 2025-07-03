Магнітна буря сьогодні: як може вплинути на самопочуття і що робити (інфографіка)
3 липня сонячна активність буде на високому рівні. Через магнітну бурю у людей може погіршуватись самопочуття, але неприємним наслідкам можна запобігти.
Магнітна буря сьогодні сягає червоного рівня, однак її К-індекс становить 4.7 і вважається середнім. Про це відомо з даних порталу Meteoagent.
Магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані, але серйозних магнітних бур не очікується.
Магнітна буря 3 липня: я це впливає на самопочуття
Як пояснили у Новини.LIVE, активність Сонця впливає на магнітне поле Землі й, відповідно, усе живе на планеті. Люди у періоди магнітних бур часто помічають погіршення самопочуття, навіть не маючи серйозних хронічних захворювань. Особливо чутливо на сонячну активність реагують ті, хто має проблеми з серцем, гіпертонію або розлади нервової системи.
Основні симптоми під час магнітної бурі:
- головний біль;
- запаморочення;
- перепади артеріального тиску;
- підвищена дратівливість;
- апатія;
- безсоння або поверхневий сон;
- біль у суглобах;
- загострення хронічних хвороб;
- перебої у роботі серцево-судинної системи.
Як захиститися від магнітної бурі
Однак знаючи, що очікується магнітна буря, можна знизити ризики для свого здоров’я.
Як передали у ТСН, рекомендується:
- більше пити, відмовитись від кави й алкоголю, натомість частіше обирати трав’яний і зелений чай;
- їсти легкі страви, більше сезонних овочів та зелені;
- більше рухатись і проводити часу на свіжому повітрі;
- нормалізувати свій сон;
- намагатися знизити фактор стресу.
Нагадаємо, 3 липня в Україні ще буде досить комфортно, але температура повітря підвищиться до +30 градусів. У п’ятницю очікується ще більша спека.
У The Express повідомили, які предмети не можна залишати в машині у спеку. Підвищення температури до +30 градусів несе ризики для безпеки водіїв, якщо не дослухатись цих порад.