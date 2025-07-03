На Марсе обнаружены молнии в неожиданном месте: марсоходы NASA находятся под угрозой (фото)

Марсоход NASA Perseverance обнаружил, что пылевые вихри на Красной планете могут создавать молнии, а значит исследования Марса могут оказаться в опасности.

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Марсоход Perseverance зафиксировал наличие электрического разряда, вызванного пылевым вихрем на Марсе. Силы разряда достаточно, чтобы создавать молнии внутри марсианских пылевых вихрей. Ученые обеспокоены тем, что накопление такого заряда может повредить марсоходы, которые исследуют Марс. Исследование опубликовано в журнале Physics of Plasmas, пишет Space.

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Пылевой вихрь на Марсе

Когда Солнце нагревает поверхность Марса, воздух у поверхности также нагревается. Горячий воздух легче холодного, поэтому он понимается вверх и образуют восходящий поток. Внезапный толчок заставляет воздух ускоряться горизонтально внутрь к центру формирующегося вихря. Если условия подходящие, вихрь завершает формирование и начинает вращаться. По мере того, как воздух продолжает подниматься, вихрь растягивается по вертикали, что повышает скорость его вращения. По мере того, как вихрь набирает скорость, ветер закручивается и поднимает пыль. Это создает пылевой вихрь.

Пылевые вихри часто встречаются на поверхности Марса. На Красной более низкая гравитация и более тонкая атмосфера по сравнению с Землей. Это позволяет ветру там поднимать пыль выше, чем на Земле. В результате марсианские пылевые вихри могут быть в три раза больше своих земных аналогов.

Марсоход Perseverance Фото: NASA

Новое исследование предполагает, что внутри этих пылевых вихрей на Марсе могут сверкать молнии. Наиболее распространенная форма молнии на Земле — та, что наблюдается во время грозы. Когда вода и лед перемешиваются внутри грозового облака, они создают электрические заряды из-за трения. Как только это происходит, атмосфера вокруг облаков не позволяет этим зарядам свободно проходить. Это означает, что зарядам некуда деваться, и они продолжают накапливаться. В какой-то момент заряды больше не могут удерживаться и прорываются сквозь атмосферу в форме молнии.

Пылевой вихрь на Марсе Фото: NASA

Ученые говорят, что похожий вид перемешивания происходит внутри пылевых вихрей на Марсе. Но в этом случае перемешиваются частицы пыли. Трение накапливает заряды, и когда заряды больше не могут удерживаться, они выходят в виде молнии.

Ученые обнаружили, что когда атмосфера Марса содержит очень много пыли, то атмосфера становится менее проводящей, препятствуя потоку зарядов. Это может привести к массивному накоплению заряда в заполненном пылью вихре, вызывая молнии.

Авторы исследования говорят, что марсоход NASA Perseverance впервые обнаружил признаки того, что в пылевых вихрях находятся электрические разряды, которые могут вызывать молнии.

Йоав Яир, профессор Университета Райхмана в Израиле, изучающий планетарные молнии и не принимавший участия в новом исследовании, говорит, что электрифицированная пыль может прилипать к проводящим поверхностям марсоходов, таким как колеса, солнечные панели и антенны. Это может уменьшить количество солнечной энергии, нанести вред системам связи и усложнить движение марсоходов.

Как уже писал Фокус, марсоход Perseverance провел исследование необычных горных пород на Марсе, которые могут больше рассказать о водном прошлом Красной планеты и прояснить ситуацию с возможной внеземной жизнью.

Также Фокус писал о том, что спутник за 88 млн долларов, поддерживаемый Google, погиб в космосе. Климатический спутник MethaneSAT был предназначен для проверки выбросов метана, создаваемых при добыче нефти и газа.