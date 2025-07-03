На Марсі виявлено блискавки в несподіваному місці: марсоходи NASA перебувають під загрозою (фото)

Марсохід NASA Perseverance виявив, що пилові вихори на Червоній планеті можуть створювати блискавки, а значить дослідження Марса можуть опинитися в небезпеці.

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Марсохід Perseverance зафіксував наявність електричного розряду, викликаного пиловим вихором на Марсі. Сили розряду достатньо, щоб створювати блискавки всередині марсіанських пилових вихорів. Вчені стурбовані тим, що накопичення такого заряду може пошкодити марсоходи, які досліджують Марс. Дослідження опубліковано в журналі Physics of Plasmas, пише Space.

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Пиловий вихор на Марсі

Коли Сонце нагріває поверхню Марса, повітря біля поверхні також нагрівається. Гаряче повітря легше за холодне, тому воно піднімається вгору й утворює висхідний потік. Раптовий поштовх змушує повітря прискорюватися горизонтально всередину до центру вихору, що формується. Якщо умови сприятливі, вихор завершує формування і починає обертатися. У міру того, як повітря продовжує підніматися, вихор розтягується по вертикалі, що підвищує швидкість його обертання. У міру того, як вихор набирає швидкість, вітер закручується і піднімає пил. Це створює пиловий вихор.

Пилові вихори часто зустрічаються на поверхні Марса. На Червоній Марсі нижча гравітація і тонша атмосфера порівняно із Землею. Це дозволяє вітру там піднімати пил вище, ніж на Землі. У результаті марсіанські пилові вихори можуть бути втричі більшими за свої земні аналоги.

Марсохід Perseverance Фото: NASA

Нове дослідження припускає, що всередині цих пилових вихорів на Марсі можуть виблискувати блискавки. Найпоширеніша форма блискавки на Землі — та, що спостерігається під час грози. Коли вода і лід перемішуються всередині грозової хмари, вони створюють електричні заряди через тертя. Щойно це відбувається, атмосфера навколо хмар не дозволяє цим зарядам вільно проходити. Це означає, що зарядам нікуди діватися, і вони продовжують накопичуватися. У якийсь момент заряди більше не можуть утримуватися і прориваються крізь атмосферу у формі блискавки.

Пиловий вихор на Марсі Фото: NASA

Учені кажуть, що схожий вид перемішування відбувається всередині пилових вихорів на Марсі. Але в цьому випадку перемішуються частинки пилу. Тертя накопичує заряди, і коли заряди більше не можуть утримуватися, вони виходять у вигляді блискавки.

Вчені виявили, що коли атмосфера Марса містить дуже багато пилу, то атмосфера стає менш провідною, перешкоджаючи потоку зарядів. Це може призвести до масивного накопичення заряду в заповненому пилом вихорі, викликаючи блискавки.

Автори дослідження кажуть, що марсохід NASA Perseverance уперше виявив ознаки того, що в пилових вихорах містяться електричні розряди, які можуть викликати блискавки.

Йоав Яїр, професор Університету Райхмана в Ізраїлі, який вивчає планетарні блискавки і не брав участі в новому дослідженні, каже, що електрифікований пил може прилипати до провідних поверхонь марсоходів, таких як колеса, сонячні панелі та антени. Це може зменшити кількість сонячної енергії, завдати шкоди системам зв'язку і ускладнити рух марсоходів.

Як уже писав Фокус, марсохід Perseverance провів дослідження незвичайних гірських порід на Марсі, які можуть більше розповісти про водне минуле Червоної планети і прояснити ситуацію з можливим позаземним життям.

Також Фокус писав про те, що супутник за 88 млн доларів, підтримуваний Google, загинув у космосі. Кліматичний супутник MethaneSAT був призначений для перевірки викидів метану, створюваних під час видобутку нафти і газу.