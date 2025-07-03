Астрономы обнаружили в глубоком космосе галактику-медузу со щупальцами: что это (фото)

Ученые с помощью космического телескопа Уэбб обнаружили необычную галактику в ранней Вселенной. Пока что это самая далекая галактика-медуза из всех известных.

Related video

Астрономы обнаружили галактику, которая может быть самой далекой галактикой-медузой среди всех известных. Она находится на расстоянии 12 млрд световых лет от нас и может помочь улучшить понимание того, как разеваются галактики и возникают новые звезды. Астрономы хотят провести дополнительные наблюдения, чтобы подтвердить то, что этот объект действительно принадлежит к классу необычных галактик. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Астрономы с помощью космического телескопа Уэбб обнаружили уникальную галактику, которая имеет щупальца из газа и звезд, а потому скорее всего принадлежит к классу галактики-медузы. Пока что все указывает на это.

Считается, что галактики-медузы – это бывшие спиральные галактики, как Млечный Путь, которые были деформированы во время движения через плотную среду галактического скопления. В результате у них происходит выброс газа, который напоминает щупальца медузы. Интересно, что в этих щупальцах образуются новые звезды, но ученые не понимают, как это может быть. Дело в том, что выброшенный газ должен быть очень горячим, а для создания звезд нужен холодный газ.

Галактика-медуза ESO 137-001. Считается, что галактики-медузы – это бывшие спиральные галактики, как Млечный Путь, которые были деформированы во время движения через плотную среду галактического скопления Фото: NASA

Астрономы говорят, что галактики-медузы не являются очень редкими в локальной Вселенной, но в такой стадии галактики существуют относительно короткое по космическим меркам время, а потому обнаружить галактику-медузу, которая еще не слилась с другими галактиками считается большой удачей.

Учитывая, что новая галактика-медуза была обнаружена на расстоянии 12 млрд световых лет от нас пока этот объект считается самым далеким представителем необычного класса галактик среди всех известных. Несмотря на то, что все признаки указывают на то, что новый объект является галактикой-медузой, астрономы хотят провести дальнейшие наблюдения, чтобы подтвердить этот факт.

Так выглядит новая галактика-медуза. Цифрами обозначены ее щупальца из газа и звезд Фото: NASA

Авторы исследования говорят, что пока что никто не знает, насколько распространенными являются галактики-медузы в ранней Вселенной. Поэтому изучение новой галактики имеет большое значение.

С помощью галактик-медуз можно изучать эволюцию галактик и процесс образования новых звезд. Некоторые галактики в плотной среде галактических скоплений создают меньше новых звезд, чем другие, и понимание причин этого имеет решающее значение для понимания того, как галактики меняются со временем.

Астрономы говорят, что могут быть и другие причины того, почему новая галактика имеет странный внешний вид. Не стоит исключать, то так называемые щупальца вообще могут быть оптической иллюзией.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили еще одну уникальную галактику, которая совсем не изменилась за миллиарды лет, в то время как он должна была измениться из-за столкновений с другими галактиками.

Также Фокус писал о том, что на Марсе обнаружены молнии в неожиданном месте и марсоходы NASA находятся под угрозой. Марсоход NASA Perseverance обнаружил, что пылевые вихри на Красной планете могут создавать молнии, а значит исследования Марса могут оказаться в опасности.