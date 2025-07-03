Астрономи виявили в глибокому космосі галактику-медузу зі щупальцями: що це (фото)

Учені за допомогою космічного телескопа Вебб виявили незвичайну галактику в ранньому Всесвіті. Поки що це найдальша галактика-медуза з усіх відомих.

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Астрономи виявили галактику, яка може бути найдальшою галактикою-медузою серед усіх відомих. Вона розташована на відстані 12 млрд світлових років від нас і може допомогти поліпшити розуміння того, як розтікаються галактики і виникають нові зірки. Астрономи хочуть провести додаткові спостереження, щоб підтвердити те, що цей об'єкт дійсно належить до класу незвичайних галактик. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Live Science.

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Астрономи за допомогою космічного телескопа Вебб виявили унікальну галактику, яка має щупальця з газу та зірок, а тому найімовірніше належить до класу галактики-медузи. Поки що все вказує на це.

Вважається, що галактики-медузи — це колишні спіральні галактики, як Чумацький Шлях, які були деформовані під час руху через щільне середовище галактичного скупчення. У результаті у них відбувається викид газу, який нагадує щупальця медузи. Цікаво, що в цих щупальцях утворюються нові зірки, але вчені не розуміють, як це може бути. Річ у тім, що викинутий газ має бути дуже гарячим, а для створення зірок потрібен холодний газ.

Галактика-медуза ESO 137-001. Вважається, що галактики-медузи — це колишні спіральні галактики, як Чумацький Шлях, які були деформовані під час руху через щільне середовище галактичного скупчення Фото: solar-system

Астрономи кажуть, що галактики-медузи не є дуже рідкісними в локальному Всесвіті, але в такій стадії галактики існують відносно короткий за космічними мірками час, а тому виявити галактику-медузу, яка ще не злилася з іншими галактиками, вважається великою удачею.

З огляду на те, що нову галактику-медузу було виявлено на відстані 12 млрд світлових років від нас, наразі цей об'єкт вважається найвіддаленішим представником незвичайного класу галактик серед усіх відомих. Незважаючи на те, що всі ознаки вказують на те, що новий об'єкт є галактикою-медузою, астрономи хочуть провести подальші спостереження, щоб підтвердити цей факт.

Так виглядає нова галактика-медуза. Цифрами позначені її щупальця з газу та зірок Фото: solar-system

Автори дослідження кажуть, що поки що ніхто не знає, наскільки поширеними є галактики-медузи в ранньому Всесвіті. Тому вивчення нової галактики має велике значення.

За допомогою галактик-медуз можна вивчати еволюцію галактик і процес утворення нових зірок. Деякі галактики в щільному середовищі галактичних скупчень створюють менше нових зірок, ніж інші, і розуміння причин цього має вирішальне значення для розуміння того, як галактики змінюються з часом.

Астрономи кажуть, що можуть бути й інші причини того, чому нова галактика має дивний зовнішній вигляд. Не варто виключати, то так звані щупальця взагалі можуть бути оптичною ілюзією.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили ще одну унікальну галактику, яка зовсім не змінилася за мільярди років, в той час як вона повинна була змінитися через зіткнення з іншими галактиками.

Також Фокус писав про те, що на Марсі виявлено блискавки в несподіваному місці, і марсоходи NASA перебувають під загрозою. Марсохід NASA Perseverance виявив, що пилові вихори на Червоній планеті можуть створювати блискавки, а значить дослідження Марса можуть опинитися в небезпеці.