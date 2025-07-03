Совершенно новое явление: обнаружена планета, заставляющая свою звезду взрываться (фото)

Астрономы впервые обнаружили планету, которая своим магнитным полем провоцирует появление сильных выбросов энергии и излучения, известных как вспышки. При этом сама планета сильно страдает от этого.

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Впервые астрономы обнаружили планету, которая вращается так близко к своей звезде, что ее магнитное поле заставляет звезду постоянно взрываться. Но эти извержения приводят к тому, что планета становится меньше. Исследование опубликовано в журнале Nature, пишет Live Science.

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Звезды представляют собой гигантские шары из плазмы, заряженные частицы которых кружатся на их поверхности, создавая мощные магнитные поля. Линии магнитного поля иногда соединяются, а затем разрываются, что приводит к мощному выбросу излучения и энергии. Это явление известно, как звездная вспышка. Иногда эти вспышки сопровождаются огромными выбросами плазмы, известными как выбросы корональной массы. На Солнце постоянно происходят вспышки и выбросы плазмы, и иногда они достигают Земли, что приводит к появлению геомагнитной бури.

Земля, как и многие планеты имеет магнитное поле. Когда плазма достигает этого поля, то возникает магнитная буря. Ученые решили выяснить, может ли магнитное поле планеты, которая вращается вокруг своей звезды на близком расстоянии, разрушать магнитные поля звезды и вызывать звездные вспышки.

Для этого астрономы использовали космические телескопы TESS и CHEOPS. В результате была обнаружена планета HIP 67522 b, которая совершает полный оборот вокруг своей звезды HIP 67522 всего за 7 дней. То есть, планета, которая является газовым гигантом и похожа по размеру на Юпитер, находится очень близко к звезде.

Вспышка на Солнце Фото: NASA/SDO

Ученые выяснили, что планета собирает энергию по мере своего вращения и использует ее, чтобы с помощью своего магнитного поля разрушать магнитное поле звезды. В результате происходят постоянные мощные выбросы энергии и излучения. Астрономы впервые обнаружили то, что планета может вызывать звездные взрывы. Авторы исследования говорят, что это совершенно новое явление, требующее дальнейшего изучения.

Планета HIP 67522 b похожа на Юпитер по размеру (на фото) Фото: NASA

Астрономы выяснили, что излучение от звездных вспышек постепенно уничтожает атмосферу HIP 67522 b. Это значит, что она уменьшается в размерах. Если сейчас планета больше похожа на Юпитер, то примерно через 100 млн лет она уменьшится до размеров Нептуна (эта планета в 4 раза больше Земли).

Если сейчас планета больше похожа на Юпитер, то примерно через 100 млн лет она уменьшится до размеров Нептуна (на фото) Фото: wikipedia

Ученые хотят выяснить, какое именно излучение выделяется во время звездных вспышек, ультрафиолетовое или рентгеновское, и как часто они происходят под влиянием планеты. Также астрономы теперь будут искать подобные планеты, которые таким же способом влияют на свои звезды, чтобы понять, насколько распространенным является данное явление.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили межзвездную комету, размер которой оценивается в 10-20 км, и она летит через Солнечную систему. Через несколько месяцев она будет находится относительно близко к Земле, а затем покинет нашу звездную систему. Это всего лишь третий межзвездный объект, обнаруженных астрономами.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили в глубоком космосе галактику-медузу со щупальцами. Ученые с помощью космического телескопа Уэбб обнаружили необычную галактику в ранней Вселенной. Пока что это самая далекая галактика-медуза из всех известных.