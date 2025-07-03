Абсолютно нове явище: виявлено планету, яка змушує свою зірку вибухати (фото)

Астрономи вперше виявили планету, яка своїм магнітним полем провокує появу сильних викидів енергії та випромінювання, відомих як спалахи. При цьому сама планета сильно страждає від цього.

Related video

Уперше астрономи виявили планету, яка обертається так близько до своєї зірки, що її магнітне поле змушує зірку постійно вибухати. Але ці виверження призводять до того, що планета стає меншою. Дослідження опубліковано в журналі Nature, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Зірки являють собою гігантські кулі з плазми, заряджені частинки яких кружляють на їхній поверхні, створюючи потужні магнітні поля. Лінії магнітного поля іноді з'єднуються, а потім розриваються, що призводить до потужного викиду випромінювання та енергії. Це явище відоме, як зоряний спалах. Іноді ці спалахи супроводжуються величезними викидами плазми, відомими як викиди корональної маси. На Сонці постійно відбуваються спалахи і викиди плазми, і іноді вони досягають Землі, що призводить до появи геомагнітної бурі.

Земля, як і багато планет, має магнітне поле. Коли плазма досягає цього поля, то виникає магнітна буря. Учені вирішили з'ясувати, чи може магнітне поле планети, що обертається навколо своєї зірки на близькій відстані, руйнувати магнітні поля зірки та спричиняти зоряні спалахи.

Для цього астрономи використовували космічні телескопи TESS і CHEOPS. У результаті було виявлено планету HIP 67522 b, яка здійснює повний оберт навколо своєї зірки HIP 67522 всього за 7 днів. Тобто, планета, яка є газовим гігантом і схожа за розміром на Юпітер, знаходиться дуже близько до зірки.

Спалах на Сонці Фото: вспышка солнце

Вчені з'ясували, що планета збирає енергію в міру свого обертання і використовує її, щоб за допомогою свого магнітного поля руйнувати магнітне поле зірки. У результаті відбуваються постійні потужні викиди енергії та випромінювання. Астрономи вперше виявили те, що планета може спричиняти зоряні вибухи. Автори дослідження кажуть, що це абсолютно нове явище, яке потребує подальшого вивчення.

Планета HIP 67522 b схожа на Юпітер за розміром (на фото) Фото: NASA

Астрономи з'ясували, що випромінювання від зоряних спалахів поступово знищує атмосферу HIP 67522 b. Це означає, що вона зменшується в розмірах. Якщо зараз планета більше схожа на Юпітер, то приблизно через 100 млн років вона зменшиться до розмірів Нептуна (ця планета в 4 рази більша за Землю).

Якщо зараз планета більше схожа на Юпітер, то приблизно через 100 млн років вона зменшиться до розмірів Нептуна (на фото) Фото: wikipedia

Вчені хочуть з'ясувати, яке саме випромінювання виділяється під час зоряних спалахів, ультрафіолетове чи рентгенівське, і як часто вони відбуваються під впливом планети. Також астрономи тепер шукатимуть подібні планети, які в такий самий спосіб впливають на свої зірки, щоб зрозуміти, наскільки поширеним є це явище.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили міжзоряну комету, розмір якої оцінюється в 10-20 км, і вона летить через Сонячну систему. Через кілька місяців вона буде перебувати відносно близько до Землі, а потім покине нашу зоряну систему. Це всього лише третій міжзоряний об'єкт, виявлених астрономами.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили в глибокому космосі галактику-медузу зі щупальцями. Вчені за допомогою космічного телескопа Вебб виявили незвичайну галактику в ранньому Всесвіті. Поки що це найдальша галактика-медуза з усіх відомих.