Астрономы обнаружили похожую на Землю планету с водой рядом с нами: что известно

Новая планета была обнаружена с помощью космического телескопа TESS транзитным методом. Этот каменистый мир почти в 2 раза больше Земли и имеет более низкую плотность, но там есть вода.

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Космический телескоп TESS за последние 7 лет обнаружил более 7600 кандидатов на звание планеты вне Солнечной системы, из которых 636 были подтверждены. Теперь ученые подтвердили существование еще одной богатой водой планеты, которая находится близко по космическим меркам и вращается вокруг карликовой звезды спектрального класса М. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Phys.

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Транзитный метод поиска планет состоит в том, что телескоп TESS за тысячами ярких звезд в нашей галактике Млечный Путь и ищет признаки изменения их яркости, связанные с транзитом или проходом планеты на фоне звезды. Анализ полученных данных позволил ученым подтвердить существование новой каменистой планеты класса супер-Земля, расположенной в 154 световых годах от нас. Новый мир получил название TOI-1846 b.

Исследование показало, что новая планета примерно в 1,8 раз больше Земли по размеру и примерно в 4,4 раза больше по массе. Таким образом TOI-1846 b имеет плотность 4,2 г/см3. Плотность нашей планеты составляет 5,51 г/см3.

Астрономы выяснили, что обнаруженная планета находится очень близко к своей звезде – на расстоянии всего примерно 5,5 млн км, что в 27 раз ближе, чем Земля отдалена от Солнца. Орбитальный период TOI-1846 составляет всего примерно 4 земных дня, в то время как у нашей планеты он составляет 365 дней. Ученые пришли к выводу, что температура на планете составляет примерно 295 градусов Цельсия.

Астрономы выяснили, что обнаруженная планета находится очень близко к своей звезде – на расстоянии всего примерно 5,5 млн км, что в 27 раз ближе, чем Земля отдалена от Солнца. Иллюстрация Фото: Daily Mail

В то же время предварительный анализ показывает, что это богатый водой мир, но скорее всего вода находится в атмосфере, а не на поверхности планеты. Для получения более подробной информации о составе нового мира астрономы намерены провести дополнительные исследования.

Что касается звезды TOI-1846, вокруг которой вращается планета TOI-1846 b, то она имеет спектральный класс М и меньше Солнца. По слова астрономов карликовая звезда примерно на 60% меньше Солнца по размеру и массе, а ее температура составляет примерно 3295 градусов Цельсия. Температура на поверхности Солнца – 5500 градусов Цельсия.

Но звезда TOI-1846 старше Солнца, ведь ей примерно 7,2 млрд лет, в то время как наша звезда существует примерно 4,6 млрд лет. Если Солнце умрет где-то через 5-6 млрд лет, то такие звезды, как TOI-1846 живут намного дольше.

Как уже писал Фокус, астрономы впервые увидели планету, которая провоцирует появление взрывов на своей звезде, но это приводит к тому, что необычный мир уменьшается в размерах.

Также Фокус писал о том, что компания из Франции представила проект нового космического самолета, который будет доставлять грузы и людей на орбиту.