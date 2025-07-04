Астрономи виявили схожу на Землю планету з водою поруч із нами: що відомо

Нова планета була виявлена за допомогою космічного телескопа TESS транзитним методом. Цей кам'янистий світ майже в 2 рази більший за Землю і має нижчу щільність, але там є вода.

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Космічний телескоп TESS за останні 7 років виявив понад 7600 кандидатів на звання планети поза Сонячною системою, з яких 636 були підтверджені. Тепер учені підтвердили існування ще однієї багатої на воду планети, яка розташована близько за космічними мірками і обертається навколо карликової зірки спектрального класу М. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Phys.

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Транзитний метод пошуку планет полягає в тому, що телескоп TESS слідкує за тисячами яскравих зірок у нашій галактиці Чумацький Шлях і шукає ознаки зміни їхньої яскравості, пов'язані з транзитом або проходом планети на тлі зірки. Аналіз отриманих даних дав змогу вченим підтвердити існування нової кам'янистої планети класу супер-Земля, розташованої за 154 світлових роки від нас. Новий світ отримав назву TOI-1846 b.

Дослідження показало, що нова планета приблизно в 1,8 раза більша за Землю за розміром і приблизно в 4,4 раза більша за масою. Таким чином TOI-1846 b має щільність 4,2 г/см3. Щільність нашої планети становить 5,51 г/см3.

Астрономи з'ясували, що виявлена планета перебуває дуже близько до своєї зірки — на відстані всього приблизно 5,5 млн км, що в 27 разів ближче, ніж Земля віддалена від Сонця. Орбітальний період TOI-1846 становить лише приблизно 4 земні дні, тоді як у нашої планети він становить 365 днів. Вчені дійшли висновку, що температура на планеті становить приблизно 295 градусів Цельсія.

Астрономи з'ясували, що виявлена планета перебуває дуже близько до своєї зірки — на відстані всього приблизно 5,5 млн км, що в 27 разів ближче, ніж Земля віддалена від Сонця. Ілюстрація Фото: Daily Mail

Водночас попередній аналіз показує, що це багатий на воду світ, але, найімовірніше, вода міститься в атмосфері, а не на поверхні планети. Для отримання більш докладної інформації про склад нового світу астрономи мають намір провести додаткові дослідження.

Що стосується зірки TOI-1846, навколо якої обертається планета TOI-1846 b, то вона має спектральний клас М і менша за Сонце. За слова астрономів карликова зірка приблизно на 60% менша за Сонце за розміром і масою, а її температура становить приблизно 3295 градусів Цельсія. Температура на поверхні Сонця — 5500 градусів Цельсія.

Але зірка TOI-1846 старша за Сонце, адже їй приблизно 7,2 млрд років, тоді як наша зірка існує приблизно 4,6 млрд років. Якщо Сонце помре десь через 5-6 млрд років, то такі зірки, як TOI-1846 живуть набагато довше.

Як уже писав Фокус, астрономи вперше побачили планету, яка провокує появу вибухів на своїй зірці, але це призводить до того, що незвичайний світ зменшується в розмірах.

Також Фокус писав про те, що компанія з Франції представила проект нового космічного літака, який буде доставляти вантажі і людей на орбіту.