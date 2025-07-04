Астрономи виявили схожу на Землю планету з водою поруч із нами: що відомо
Нова планета була виявлена за допомогою космічного телескопа TESS транзитним методом. Цей кам'янистий світ майже в 2 рази більший за Землю і має нижчу щільність, але там є вода.
Космічний телескоп TESS за останні 7 років виявив понад 7600 кандидатів на звання планети поза Сонячною системою, з яких 636 були підтверджені. Тепер учені підтвердили існування ще однієї багатої на воду планети, яка розташована близько за космічними мірками і обертається навколо карликової зірки спектрального класу М. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Phys.
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Транзитний метод пошуку планет полягає в тому, що телескоп TESS слідкує за тисячами яскравих зірок у нашій галактиці Чумацький Шлях і шукає ознаки зміни їхньої яскравості, пов'язані з транзитом або проходом планети на тлі зірки. Аналіз отриманих даних дав змогу вченим підтвердити існування нової кам'янистої планети класу супер-Земля, розташованої за 154 світлових роки від нас. Новий світ отримав назву TOI-1846 b.
Дослідження показало, що нова планета приблизно в 1,8 раза більша за Землю за розміром і приблизно в 4,4 раза більша за масою. Таким чином TOI-1846 b має щільність 4,2 г/см3. Щільність нашої планети становить 5,51 г/см3.
Астрономи з'ясували, що виявлена планета перебуває дуже близько до своєї зірки — на відстані всього приблизно 5,5 млн км, що в 27 разів ближче, ніж Земля віддалена від Сонця. Орбітальний період TOI-1846 становить лише приблизно 4 земні дні, тоді як у нашої планети він становить 365 днів. Вчені дійшли висновку, що температура на планеті становить приблизно 295 градусів Цельсія.
Водночас попередній аналіз показує, що це багатий на воду світ, але, найімовірніше, вода міститься в атмосфері, а не на поверхні планети. Для отримання більш докладної інформації про склад нового світу астрономи мають намір провести додаткові дослідження.
Що стосується зірки TOI-1846, навколо якої обертається планета TOI-1846 b, то вона має спектральний клас М і менша за Сонце. За слова астрономів карликова зірка приблизно на 60% менша за Сонце за розміром і масою, а її температура становить приблизно 3295 градусів Цельсія. Температура на поверхні Сонця — 5500 градусів Цельсія.
Але зірка TOI-1846 старша за Сонце, адже їй приблизно 7,2 млрд років, тоді як наша зірка існує приблизно 4,6 млрд років. Якщо Сонце помре десь через 5-6 млрд років, то такі зірки, як TOI-1846 живуть набагато довше.
Як уже писав Фокус, астрономи вперше побачили планету, яка провокує появу вибухів на своїй зірці, але це призводить до того, що незвичайний світ зменшується в розмірах.
Також Фокус писав про те, що компанія з Франції представила проект нового космічного літака, який буде доставляти вантажі і людей на орбіту.