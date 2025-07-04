Звезды рядом с нашей галактикой ведут себя странно: они создают неуловимые объекты (фото)

Ученые нашли объяснение странному поведению очень массивных звезд в соседней с нами галактике Большое Магелланово Облако, которая является спутником Млечного Пути. Исследование предполагает, что эти массивные звезды создают неуловимые черные дыры.

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Астрономы пришли к выводу, что перед тем, как превратиться в черную дыру, звезды, масса которых в 100 раз больше, чем у Солнца, выбрасывают в космос гораздо больше вещества за свою короткую жизнь, чем предполагалось. Астрономы считают, что эти звезды имеют более сильные звездные ветры, чем показывали модели. При этом ученые пришли к выводу, что очень массивные звезды после смерти создают черные дыры средней массы, которые должны существовать, но их пока не обнаружили. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Space.

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Очень массивные звезды живут быстро и умирают молодыми, ведь они существуют всего несколько миллионов лет, а иногда и несколько сотен тысяч лет. Дел ов том, что эти звезды очень быстро сжигают водород в своих ядрах, необходимый для термоядерного синтеза, поддерживающего их жизнь. Для сравнения звезды похожие на Солнце живут в течение примерно 10 млрд лет.

Изучать очень массивные звезды, масса которых минимум в 100 раз больше, чем у Солнца важно, ведь перед тем. Как умереть и превратится в черную дыру, они взрываются сверхновой. В результате взрыва космос наполняется тяжелыми химическими элементами, в том числе углеродом и кислородом, необходимыми для создания жизни.

Галактика Большое Магелланово Облако Фото: wikipedia

Ученые провели наблюдение за очень массивными звездами, расположенным ив туманности Тарантул на расстоянии 179 тысяч световых лет от нас в галактике Большое Магелланово Облако, которая является спутником Млечного Пути. Некоторые характеристики этих звезд не соответствуют ожидаемому поведению, основанному на лучших моделях, которые есть у астрономов. Теперь ученые выяснили, что с ними происходит.

Наблюдаемые звезды имеют температуру 40 000 – 50 000 градусов Цельсия, в то время как температура на поверхности Солнца составляет всего 5 500 градусов Цельсия. Модели предсказывают, что по мере старения звезды должны расширяться и остывать, но наблюдения этого не показали.

Туманность Тарантул Фото: NASA

Ученые пришли к выводу, что звезды из-за неожиданно мощных звездных ветров теряют больше своей массы за короткую жизнь, чем предполагалось и это не дает звездам остыть. Поэтому гигантские звезды остаются горячими дольше.

Более сильные звездные ветры и быстрая потеря массы, которую они вызывают, имеет серьезные последствия для масс черных дыр, которые создаются, когда массивные звезды сжимаются под действием собственной гравитации в конце своей жизни, говорят астрономы.

Исследование показало, что очень массивные звезды на самом деле создают не очень массивные черные дыры. Скорее всего именно таким образом возникают черные дыры средней массы, которые должны существовать, но их пока не обнаружили Фото: space.com

Исследование показало, что очень массивные звезды на самом деле создают не очень массивные черные дыры. Скорее всего именно таким образом возникают черные дыры средней массы, которые должны существовать, но их пока не обнаружили. Эти черные дыры должны иметь массу, которая примерно в 100–10 000 раз больше, чем у Солнца. На сегодня астрономы обнаружили уже черные дыры звездной массы и сверхмассивные черные дыры, масса которых в миллионы раз больше, чем у Солнца.

Теперь астрономы намерены исследовать очень массивные звезды в других галактиках, чтобы выяснить, является ли необычное поведение звезд в туманности Тарантул универсальным для всех или нет.

Также Фокус писал о том, что Марс более похож на Землю, чем предполагалось и ученые выяснили, почему сейчас это пустынная планета. Одна из самых больших загадок Марса состоит в том, что данные указывают на наличие там теплого климата в прошлом, с существованием жидкой воды на поверхности планеты, но сейчас это холодная и пустынная планета. Ученые нашли новое объяснение тому, почему Красная планета, которая ранее была похожа на Землю, стала именно таким миром.