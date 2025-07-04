Марс более похож на Землю, чем предполагалось: выяснилось, почему сейчас это пустыня (фото)

Одна из самых больших загадок Марса состоит в том, что данные указывают на наличие там теплого климата в прошлом, с существованием жидкой воды на поверхности планеты, но сейчас это холодная и пустынная планета. Ученые нашли новое объяснение тому, почему Красная планета, которая ранее была похожа на Землю, стала именно таким миром.

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Ученые выяснили, что на самом деле Марс никогда не может надолго оставаться пригодной для жизни планетой с мягким теплым климатом и жидкой водой на поверхности. Исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что потенциальная обитаемость Марса является скорее исключением, чем правилом. Даже если жизнь там когда-то и существовала, то у нее не было много времени для развития, ведь Красная планета имеет тенденцию все время оставаться холодным и пустынным миром, пишет Phys.

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Ученые, которые провели анализ данных марсохода Curiosity нашли объяснение тому, почему Земля смогла остаться пригодной для жизни в течение миллиардов лет, а Марс, несмотря на то, что похож на нашу планету, нет. Исследование показывает, что потенциальная обитаемость Марса является скорее исключением, чем правилом, ведь Красная планета представляет собой саморегулирующий пустынный мир.

Марс — это такая же каменистая планета, как и Земля, которая имеет много углерода и воды в своем составе. Но жидкой воды на поверхности Красной планеты сейчас нет, но данные марсохода показывают, что в прошлом на Марсе были реки и озера из жидкой воды. Предполагается, что на Марсе также могла быть и микробная жизнь. По словам ученых, все указывает на то, что на Марсе в прошлом была более высокая температура, чем сейчас, что позволяло воде находится в жидком виде.

Поверхность Марса в кратере Гейл Фото: NASA

Земля поддерживает пригодный для жизни климат с помощью углеродного цикла, когда углерод перемещается из атмосферы в горные породы на поверхности, а затем во время извержения вулканов снова попадает в атмосферу. Углекислый газ, то есть диоксид углерода, в атмосфере нагревает нашу планету, но более высокие температуры также ускоряют реакции, которые запирают углекислый газ в горных породах, что в итоге противодействует повышению температуры. На протяжении миллиардов лет углеродный цикл поддерживал на Земле относительно стабильный климат, позволяющий жизни процветать.

Исследование показало, что на Марсе может быть подобный углеродный цикл, но он сам себя ограничивает. Ученые пришли к выводу, что по мере того, как Солнце становится ярче, на Марсе начинает течь жидкая вода. Но затем эта вода начинает запирать углекислый газ в горных породах, и Красная планета снова превращается в холодную и бесплодную пустыню. Ученые считают, что на Марсе нет такого же баланса в перемещении углерода, как на Земле.

Марс - это такая же каменистая планета, как и Земля, которая имеет много углерода и воды в своем составе Фото: NASA

Моделирование показывает, что на Марсе бывают короткие периоды, когда на планете существует жидкая вода, но затем наступают периоды, когда Красная планета превращается в пустыню и они длятся примерно 100 млн лет. То есть, любая жизнь не может эволюционировать, даже если она может возникнуть на планете. С другой стороны, она даже может не возникнуть за короткий период времени, когда Марс пригоден для жизни.

Как уже писал Фокус, марсоход Perseverance обнаружил на Марсе признаки того, что в пылевых бурях могут рождаться настоящие молнии. Это не очень хорошая новость для любых роботизированных миссий на Красной планете.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили похожую на Землю планету с водой рядом с нами. Новая планета была обнаружена с помощью космического телескопа TESS транзитным методом. Этот каменистый мир почти в 2 раза больше Земли и имеет более низкую плотность, но там есть вода.