Марс більш схожий на Землю, ніж передбачалося: з'ясувалося, чому зараз це пустеля (фото)

Одна з найбільших загадок Марса полягає в тому, що дані вказують на наявність там теплого клімату в минулому, з існуванням рідкої води на поверхні планети, але зараз це холодна і пустельна планета. Вчені знайшли нове пояснення того, чому Червона планета, яка раніше була схожа на Землю, стала саме таким світом.

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Учені з'ясували, що насправді Марс ніколи не може надовго залишатися придатною для життя планетою з м'яким теплим кліматом і рідкою водою на поверхні. Дослідження, опубліковане в журналі Nature, засвідчило, що потенційна придатність Марса для життя є радше винятком, ніж правилом. Навіть якщо життя там колись і існувало, то в нього не було багато часу для розвитку, адже Червона планета має тенденцію весь час залишатися холодним і пустельним світом, пише Phys.

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Вчені, які провели аналіз даних марсохода Curiosity, знайшли пояснення тому, чому Земля змогла залишитися придатною для життя протягом мільярдів років, а Марс, незважаючи на те, що схожий на нашу планету, ні. Дослідження показує, що потенційна придатність Марса для життя є радше винятком, ніж правилом, адже Червона планета являє собою саморегулюючий пустельний світ.

Марс — це така сама кам'яниста планета, як і Земля, яка має багато вуглецю та води у своєму складі. Але рідкої води на поверхні Червоної планети зараз немає, але дані марсохода показують, що в минулому на Марсі були річки та озера з рідкої води. Передбачається, що на Марсі також могло бути і мікробне життя. За словами вчених, усе вказує на те, що на Марсі в минулому була вища температура, ніж зараз, що давало змогу воді перебувати в рідкому вигляді.

Поверхня Марса в кратері Гейл Фото: solar-system

Земля підтримує придатний для життя клімат за допомогою вуглецевого циклу, коли вуглець переміщується з атмосфери в гірські породи на поверхні, а потім під час виверження вулканів знову потрапляє в атмосферу. Вуглекислий газ, тобто діоксид вуглецю, в атмосфері нагріває нашу планету, але вищі температури також прискорюють реакції, які замикають вуглекислий газ у гірських породах, що в підсумку протидіє підвищенню температури. Протягом мільярдів років вуглецевий цикл підтримував на Землі відносно стабільний клімат, що дає змогу життю процвітати.

Дослідження показало, що на Марсі може бути подібний вуглецевий цикл, але він сам себе обмежує. Вчені дійшли висновку, що в міру того, як Сонце стає яскравішим, на Марсі починає текти рідка вода. Але потім ця вода починає замикати вуглекислий газ у гірських породах, і Червона планета знову перетворюється на холодну і безплідну пустелю. Учені вважають, що на Марсі немає такого ж балансу в переміщенні вуглецю, як на Землі.

Марс — це така сама кам'яниста планета, як і Земля, яка має багато вуглецю та води у своєму складі Фото: NASA

Моделювання показує, що на Марсі бувають короткі періоди, коли на планеті існує рідка вода, але потім настають періоди, коли Червона планета перетворюється на пустелю і вони тривають приблизно 100 млн років. Тобто, будь-яке життя не може еволюціонувати, навіть якщо воно може виникнути на планеті. З іншого боку, воно навіть може не виникнути за короткий період часу, коли Марс придатний для життя.

Як уже писав Фокус, марсохід Perseverance виявив на Марсі ознаки того, що в пилових бурях можуть народжуватися справжні блискавки. Це не дуже хороша новина для будь-яких роботизованих місій на Червоній планеті.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили схожу на Землю планету з водою поруч із нами. Нова планета була виявлена за допомогою космічного телескопа TESS транзитним методом. Цей кам'янистий світ майже в 2 рази більший за Землю і має нижчу щільність, але там є вода.