Зірки поруч із нашою галактикою поводяться дивно: вони створюють невловимі об'єкти (фото)

Учені знайшли пояснення дивній поведінці дуже масивних зірок у сусідній з нами галактиці Велика Магелланова Хмара, яка є супутником Чумацького Шляху. Дослідження припускає, що ці масивні зірки створюють невловимі чорні діри.

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Астрономи дійшли висновку, що перед тим, як перетворитися на чорну діру, зірки, маса яких у 100 разів більша, ніж у Сонця, викидають у космос набагато більше речовини за своє коротке життя, ніж передбачалося. Астрономи вважають, що ці зірки мають сильніші зоряні вітри, ніж показували моделі. При цьому вчені дійшли висновку, що дуже масивні зірки після смерті створюють чорні діри середньої маси, які мають існувати, але їх поки що не виявили. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Space.

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Дуже масивні зірки живуть швидко і помирають молодими, адже вони існують лише кілька мільйонів років, а іноді й кілька сотень тисяч років. Річ у тім, що ці зірки дуже швидко спалюють водень у своїх ядрах, необхідний для термоядерного синтезу, що підтримує їхнє життя. Для порівняння зірки схожі на Сонце живуть протягом приблизно 10 млрд років.

Вивчати дуже масивні зірки, маса яких щонайменше в 100 разів більша, ніж у Сонця, важливо, адже перед тим. Як померти і перетвориться на чорну діру, вони вибухають надновою. Унаслідок вибуху космос наповнюється важкими хімічними елементами, зокрема вуглецем і киснем, необхідними для створення життя.

Галактика Велика Магелланова Хмара Фото: wikipedia

Учені провели спостереження за дуже масивними зірками, розташованими у туманності Тарантул на відстані 179 тисяч світлових років від нас у галактиці Велика Магелланова Хмара, яка є супутником Чумацького Шляху. Деякі характеристики цих зірок не відповідають очікуваній поведінці, що ґрунтується на найкращих моделях, які є в астрономів. Тепер учені з'ясували, що з ними відбувається.

Спостережувані зірки мають температуру 40 000 — 50 000 градусів Цельсія, тоді як температура на поверхні Сонця становить лише 5 500 градусів Цельсія. Моделі передбачають, що в міру старіння зірки повинні розширюватися і остигати, але спостереження цього не показали.

Туманність Тарантул Фото: solar-system

Учені дійшли висновку, що зірки через несподівано потужні зоряні вітри втрачають більше своєї маси за коротке життя, ніж передбачалося, і це не дає зіркам охолонути. Тому гігантські зірки залишаються гарячими довше.

Сильніші зоряні вітри та швидша втрата маси, яку вони спричиняють, має серйозні наслідки для мас чорних дір, які створюються, коли масивні зірки стискаються під дією власної гравітації наприкінці свого життя, кажуть астрономи.

Дослідження показало, що дуже масивні зірки насправді створюють не дуже масивні чорні діри. Найімовірніше саме в такий спосіб виникають чорні діри середньої маси, які мають існувати, але їх поки що не виявили Фото: space.com

Дослідження показало, що дуже масивні зірки насправді створюють не дуже масивні чорні діри. Найімовірніше саме в такий спосіб виникають чорні діри середньої маси, які мають існувати, але їх поки що не виявили. Ці чорні діри повинні мати масу, яка приблизно в 100-10 000 разів більша, ніж у Сонця. На сьогодні астрономи виявили вже чорні діри зоряної маси та надмасивні чорні діри, маса яких у мільйони разів більша, ніж у Сонця.

Тепер астрономи мають намір дослідити дуже масивні зірки в інших галактиках, щоб з'ясувати, чи є незвична поведінка зірок у туманності Тарантул універсальною для всіх чи ні.

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