У кошек и больших белых акул неожиданно оказалось нечто общее: как это возможно (фото)

Исследователи обнаружили, что у этих, казалось бы разных животных, есть нечто общее — их глаза светятся в темноте. Более того, новое исследование показывает, что это на самом деле происходит по одной и той же причине.

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Если плыть в самой глубокой и темной части океана с фонариком в руке и встретиться с большой белой акулой, можно заметить, что у нее светятся глаза. Считается, что большие белые акулы видят в темноте в 10 раз лучше, чем человек. В новом исследовании ученые обнаружили, что это жуткое свечение раскрывает интересную особенность глаз акул, и это та же причина, по которой кажется, что глаза кошек светятся, пишет IFLScience.

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Почему глаза акул светятся?

Загадка сводится к тому, что называется tapetum lucidum — происходит от латинского слова "сияющий слой". Этот слой находится за сетчаткой и действует как отражающий батут, который эффективно отражает свет, проходящий через сетчатку, обратно в направлении фоторецепторных клеток, по сути давая им второй шанс поймать слабый свет.

Эффект tapetum lucidum дает владельцам таких глаз невероятное ночное зрение. Любопытно, что эта особенность встречается у самых разных видов, а потому неудивительно, что эта черта свойственна таким невероятным хищникам, как большие белые акулы, а также домашним кошкам, с которыми мы живем бок о бок.

Как охотятся акулы?

Известно, что большие белые акулы (Carcharodon carcharias) выходят на охоту на рассвете и закате, когда уровень освещенности в воде низкий. Это время идеально подходит для охоты, так как означает, что добыча с меньшей вероятностью вас увидит. Однако этот слабый свет также может усложнить жизнь хищника, но большие белые акулы эволюционировали, чтобы преодолеть это. Более того, ученые полагают, что большие белые акулы обладают ночным зрением, которое в 10 раз лучше, чем у людей.

Их tapetum lucidum состоит из кристаллов гуанина, что считается древней чертой, которую глубоководные рыбы использовали для управления светом всевозможными способами. Например, у кошек tapetum lucidum состоит из кристаллов рибофлавина-цинка, и он помогает им видеть во время охоты на суше ночью, когда есть только слабый свет Луны.

Владельцы кошек замечали, что порой у животных светятся глаза Фото: Shutterstock

Что общего у кошек и акул?

Считается, что сходство в строении глаз акул и кошек является примером конвергентной эволюции, в ходе которой две неродственные группы животных независимо друг от друга вырабатывают одно и то же решение планеты. Но что стало движущей силой такого развития? Ученые полагают, что ей вероятно была низкая освещенность. При этом результатом стала разработка отражающего слоя кристаллов, способного отражать слабый свет обратно к рецепторам, позволяя животным видеть больше окружающей среды.

Однако невероятное ночное зрение имеет свою цену, поскольку считается, что зрение большой белой акулы из-за этого более размыто, а кошки видят хуже при ярком свете в качестве компромисса.

Ранее Фокус писал о том, что кошки – это жидкость, и они сами знают об этом: эксперимент подтвердил теорию.