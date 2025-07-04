У кішок і великих білих акул несподівано виявилося щось спільне: як це можливо (фото)

Дослідники виявили, що у цих, здавалося б різних тварин, є щось спільне — їхні очі світяться в темряві. Ба більше, нове дослідження показує, що це насправді відбувається з однієї й тієї ж причини.

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Якщо плисти в найглибшій і найтемнішій частині океану з ліхтариком у руці й зустрітися з великою білою акулою, можна помітити, що в неї світяться очі. Вважається, що великі білі акули бачать у темряві в 10 разів краще, ніж людина. У новому дослідженні вчені виявили, що це моторошне світіння розкриває цікаву особливість очей акул, і це та сама причина, з якої здається, що очі кішок світяться, пише IFLScience.

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Чому очі акул світяться?

Загадка зводиться до того, що називається tapetum lucidum — походить від латинського слова "сяючий шар". Цей шар розташований за сітківкою і діє як відбивний батут, який ефективно відбиває світло, що проходить через сітківку, назад у напрямку фоторецепторних клітин, по суті даючи їм другий шанс спіймати слабке світло.

Ефект tapetum lucidum дає власникам таких очей неймовірний нічний зір. Цікаво, що ця особливість трапляється у найрізноманітніших видів, а тому не дивно, що ця риса властива таким неймовірним хижакам, як великі білі акули, а також домашнім кішкам, з якими ми живемо пліч-о-пліч.

Як полюють акули?

Відомо, що великі білі акули (Carcharodon carcharias) виходять на полювання на світанку і заході сонця, коли рівень освітленості у воді низький. Цей час ідеально підходить для полювання, оскільки означає, що здобич з меншою ймовірністю вас побачить. Однак це слабке світло також може ускладнити життя хижака, але великі білі акули еволюціонували, щоб подолати це. Ба більше, вчені вважають, що великі білі акули володіють нічним зором, який у 10 разів кращий, ніж у людей.

Їхній tapetum lucidum складається з кристалів гуаніну, що вважається давньою рисою, яку глибоководні риби використовували для управління світлом у всілякі способи. Наприклад, у кішок tapetum lucidum складається з кристалів рибофлавіну-цинку, і він допомагає їм бачити під час полювання на суходолі вночі, коли є тільки слабке світло Місяця.

Власники кішок помічали, що часом у тварин світяться очі Фото: Shutterstock

Що спільного у кішок і акул?

Вважається, що схожість у будові очей акул і кішок є прикладом конвергентної еволюції, під час якої дві неспоріднені групи тварин незалежно одна від одної виробляють одне й те саме рішення планети. Але що стало рушійною силою такого розвитку? Вчені вважають, що нею, ймовірно, була низька освітленість. При цьому результатом стала розробка відбивного шару кристалів, здатного відбивати слабке світло назад до рецепторів, дозволяючи тваринам бачити більше навколишнього середовища.

Однак неймовірний нічний зір має свою ціну, оскільки вважається, що зір великої білої акули через це більш розмитий, а кішки бачать гірше за яскравого світла як компроміс.

Раніше Фокус писав про те, що кішки — це рідина, і вони самі знають про це: експеримент підтвердив теорію.