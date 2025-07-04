Старейшее наземное животное в мире пережило 40 президентов США: в чем секрет его долголетия

Пережить четыре десятка американских президентов — маловероятно для людей, если только мы не придумаем, как жить дольше. Однако для черепахи, по имени Джонатан, это реальность — самцу 192 года, что делает его старейшим наземным животным.

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На самом деле никто точно не знает, сколько лет гигантской сейшельской черепахе (Aldabrachelys gigantea hololissa), по имени Джонатан. Известно, что самец прибыл уже в зрелом возрасте на южноатлантический остров Святой Елены в 1882 году, став подарком для будущего губернатора британской заморской территории Уильяма Грея-Уилсона. Исходя из внешнего вида черепахи на тот момент, исследователи предполагают, что ему, вероятно, было не менее 50 лет, пишет IFLScience.

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Старейшее наземное животное в мире

В 2022 году ученые наконец-то дали Джонатану официальный день рождения — он был назначен на 4 декабря 1832 года. Это означает, что Джонатану исполнится, как минимум, 193 года в конце этого года. Любопытно, что за это время черепаха уже пережила четыре десятка президентов США: от Эндрю Джексона до Дональда Трампа.

Увы, ученые обнаружили, что самец почти утратил возможность видеть и ощущать запахи. Причиной стало то, что он почти лишился зрения из-за катаракты, а его обоняние исчезло. К счастью, по словам ветеринара Джо Холлинса, аппетит Джонатана "остается острым", несмотря на возрастные изменения.

Что ест самая старая черепаха в мире?

По словам Холлинса, гигантская черепаха Джонатан очень любит бананы, однако они часто засоряют его рот. Сердцевины салата, хотя и не очень питательны, также являются излюбленным лакомством старожила. Кроме того, самая старая черепаха в мире любит такие продукты, как:

капуста;

огурцы;

яблоки;

сезонные фрукты;

морковь.

Чем занята самая старая черепаха в мире?

Исследователи отмечают, что Джонатан любит греться на солнце, однако в самые жаркие дни все же предпочитает прятаться в тени. В более прохладные дни он загорает — его длинная шея и ноги полностью вытягиваются из панциря, чтобы поглощать тепло. В холодные зимние дни он закапывается в перегной или скошенную траву и остается там весь день.

Предполагается, что таким образом самая старая черепаха в мире экономит энергию для тусовок с двумя другими черепахами, с которыми живет по соседству — Эммой и Фредом. Несмотря на свой возраст, Джонатан все еще обладает хорошим либидо и часто спаривается с Эммой, а иногда и с Фредом.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили неизвестный науке вид гигантских черепах на Галапагосских островах.