Найстаріша наземна тварина у світі пережила 40 президентів США: у чому секрет її довголіття

Пережити чотири десятки американських президентів — малоймовірно для людей, якщо тільки ми не придумаємо, як жити довше. Однак для черепахи, на ім'я Джонатан, це реальність — самцеві 192 роки, що робить його найстарішою наземною твариною.

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Насправді ніхто точно не знає, скільки років гігантській сейшельській черепасі (Aldabrachelys gigantea hololissa), на ім'я Джонатан. Відомо, що самець прибув уже в зрілому віці на південноатлантичний острів Святої Єлени 1882 року, ставши подарунком для майбутнього губернатора британської заморської території Вільяма Грея-Вілсона. Виходячи із зовнішнього вигляду черепахи на той момент, дослідники припускають, що йому, ймовірно, було не менше 50 років, пише IFLScience.

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Найстаріша наземна тварина у світі

У 2022 році вчені нарешті дали Джонатану офіційний день народження — його було призначено на 4 грудня 1832 року. Це означає, що Джонатану виповниться щонайменше 193 роки наприкінці цього року. Цікаво, що за цей час черепаха вже пережила чотири десятки президентів США: від Ендрю Джексона до Дональда Трампа.

На жаль, учені виявили, що самець майже втратив можливість бачити й відчувати запахи. Причиною стало те, що він майже втратив зір через катаракту, а його нюх зник. На щастя, за словами ветеринара Джо Холлінса, апетит Джонатана "залишається гострим", попри вікові зміни.

Що їсть найстаріша черепаха у світі?

За словами Холлінса, гігантська черепаха Джонатан дуже любить банани, проте вони часто засмічують його рот. Серцевини салату, хоча й не дуже поживні, також є улюбленими ласощами старожила. Крім того, найстаріша черепаха у світі любить такі продукти, як:

капуста;

огірки;

яблука;

сезонні фрукти;

морква.

Чим зайнята найстаріша черепаха у світі?

Дослідники зазначають, що Джонатан полюбляє грітися на сонці, проте в найспекотніші дні все ж таки воліє ховатися в тіні. У більш прохолодні дні він засмагає — його довга шия і ноги повністю витягуються з панцира, щоб поглинати тепло. У холодні зимові дні він закопується в перегній або скошену траву і залишається там весь день.

Передбачається, що таким чином найстаріша черепаха у світі економить енергію для тусовок із двома іншими черепахами, з якими живе по сусідству — Еммою і Фредом. Попри свій вік, Джонатан все ще має гарне лібідо і часто спаровується з Еммою, а іноді й з Фредом.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили невідомий науці вид гігантських черепах на Галапагоських островах.