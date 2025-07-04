Крах всего одного течения в океане принесет тревожные изменения: почему поток выходит из строя

Главное циркуляционное течение Атлантики, которое также известно как «конвейер океана», демонстрирует тревожные признаки. Если главная земная система течений выйдет из стоя это тревожно изменит планету, но действительно ли крах приближается?

Related video

Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (AMOC) — то, что называют "конвейером океана". Она представляет собой систему течений, охватывающую море и переносящую теплую воду из тропиков на север в Северную Атлантику. Как считают ученые, коллапс этой системы принесет на Землю тревожные изменения, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Как работает главное течение океана?

Что-то шевелится в Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (AMOC) — и странная "дыра" холодной воды в Северной Атлантике может дать новые подсказки о том, что происходит. Но находится ли система на грани полного краха или она продолжит перемешиваться, несмотря на растущее давление?

Известно, что система в целом играет ключевую роль в перемещении тепла и пресно воды вокруг Атлантики через сеть глубоких и близповерхностных океанических течений. Предыдущие исследования также показали, что система работает, перенося теплую и соленую поверхностную воду из тропиков через Северную Атлантику. Когда она приближается к Северному полюсу, она охлаждается и образует морской лед. Затем оставшаяся вода опускается и переносится на юг в глубины, завершая цикл.

AMOC приносит более теплую воду к Северному полюсу, чем способствует более теплым погодным условиям в Северо-Западной Европе и Северной Атлантике. Ученые считают, что без AMOC эти части Северного полушария, вероятно, были бы намного холоднее.

С главным течением в океане творится что-то странное

В последние годы ученые все чаще говорят о том, что AMOC ослабевает, а причинами этого считаются изменения в воде, поступающей в систему. Основные факторы этого — сдвиги в количестве осадков и таяние Гренландского ледяного щита — связаны с антропогенным изменением климата.

Более того, становится все более очевидным, что замедление AMOC, возможно, уже начинает влиять на наш мир. В новом исследовании, проведенном командой из Калифорнийского университета в Риверсайде, ученые нашли подтверждение теории о том, что необычная "дыра" холодной воды в Северной Атлантике около Гренландии на самом деле является прямым результатом главного течения океана.

По словам ведущего автора исследования, климатолога Вэя Лю, они с коллегами смогли разгадать загадку холодной капли в Атлантике и пришли к выводу, что замедление AMOC — наиболее вероятная причина.

Чем грозит замедление AMOC?

Холодная капля в Атлантике не единственное изменение, связанное с AMOC. Более того, последствия не ограничиваются только Северным полушарием. Другое исследование показало, что замедление циркуляции AMOC приводит к увеличению количества осадков в Южной Амазонии в сухой сезон.

Авторы нового исследования проанализировали данные с 1982 по 2022 год с помощью передовых методов и обнаружили, что на каждый миллион кубических метров в секунду снижения силы AMOC количество осадков в сухой сезон в Южной Амазонии увеличивается примерно на 4,8% ежегодно.

По словам соавтора исследования Нико Вундерлинга, Амазонка все еще высыхает, а стабилизирующее взаимодействие, которое мы обнаружили от AMOC к Южной Амазонке, конкурирует с другими эффектами, подобными тем, что возникают из-за вырубки лесов и потепления планеты. Это в свою очередь лишь увеличивает высыхание Амазонки.

Команда отмечает, что для оценки будущих риском потребуется понять эти сложные взаимодействия. К счастью, новое исследование добавляет важный элемент в эту головоломку. Ранее некоторые исследователи предполагали, что замедление может катастрофически полностью разрушить AMOC, обозначив необратимую точку невозврата природных систем Земли. Впрочем, еще одно исследование в этой области пришло к выводу, что это вряд ли возможно.

Хотя исследователи признают, что AMOC замедляется, их модели циркуляции океана указывают на то, что он вряд ли полностью остановится. Фактически, ослабление в течение следующих нескольких десятилетий может быть не таким серьезным, как считалось ранее.

Ранее Фокус писал о том, что важнейшее течение Земли рассорило ученых: никто не может понять, что с ним происходит на самом деле.