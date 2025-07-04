Крах лише однієї течії в океані принесе тривожні зміни: чому потік виходить з ладу

Головна циркуляційна течія Атлантики, яка також відома як "конвеєр океану", демонструє тривожні ознаки. Якщо головна земна система течій вийде зі стоячи, це тривожно змінить планету, але чи справді крах наближається?

Related video

Атлантична меридіональна перекидна циркуляція (AMOC) — те, що називають"конвеєром океану". Вона являє собою систему течій, що охоплює море і переносить теплу воду з тропіків на північ у Північну Атлантику. Як вважають учені, колапс цієї системи принесе на Землю тривожні зміни, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Як працює головна течія океану?

Щось ворушиться в Атлантичній меридіональній перекидній циркуляції (AMOC) — і дивна "діра" холодної води в Північній Атлантиці може дати нові підказки про те, що відбувається. Але чи перебуває система на межі повного краху або вона продовжить перемішуватися, попри тиск, що зростає?

Відомо, що система загалом відіграє ключову роль у переміщенні тепла і прісної води навколо Атлантики через мережу глибоких і близькоповерхневих океанічних течій. Попередні дослідження також показали, що система працює, переносячи теплу і солону поверхневу воду з тропіків через Північну Атлантику. Коли вона наближається до Північного полюса, вона охолоджується й утворює морський лід. Потім вода, що залишилася, опускається і переноситься на південь у глибини, завершуючи цикл.

AMOC приносить теплішу воду до Північного полюса, чим сприяє теплішим погодним умовам у Північно-Західній Європі та Північній Атлантиці. Вчені вважають, що без AMOC ці частини Північної півкулі, ймовірно, були б набагато холоднішими.

З головною течією в океані коїться щось дивне

Останніми роками вчені дедалі частіше говорять про те, що AMOC слабшає, а причинами цього вважають зміни у воді, що надходить у систему. Основні чинники цього — зрушення в кількості опадів і танення Гренландського крижаного щита — пов'язані з антропогенною зміною клімату.

Ба більше, стає дедалі очевиднішим, що уповільнення AMOC, можливо, вже починає впливати на наш світ. У новому дослідженні, проведеному командою з Каліфорнійського університету в Ріверсайді, вчені знайшли підтвердження теорії про те, що незвичайна "діра" холодної води в Північній Атлантиці біля Гренландії насправді є прямим результатом головної течії океану.

За словами провідного автора дослідження, кліматолога Вея Лю, вони з колегами змогли розгадати загадку холодної краплі в Атлантиці та дійшли висновку, що сповільнення AMOC — найімовірніша причина.

Чим загрожує уповільнення AMOC?

Холодна крапля в Атлантиці не єдина зміна, пов'язана з AMOC. Ба більше, наслідки не обмежуються тільки Північною півкулею. Інше дослідження показало, що уповільнення циркуляції AMOC призводить до збільшення кількості опадів у Південній Амазонії в сухий сезон.

Автори нового дослідження проаналізували дані з 1982 по 2022 рік за допомогою передових методів і виявили, що на кожен мільйон кубічних метрів на секунду зниження сили AMOC кількість опадів у сухий сезон у Південній Амазонії збільшується приблизно на 4,8% щорічно.

За словами співавтора дослідження Ніко Вундерлінга, Амазонка все ще висихає, а стабілізуюча взаємодія, яку ми виявили від AMOC до Південної Амазонки, конкурує з іншими ефектами, подібними до тих, що виникають через вирубку лісів і потепління планети. Це своєю чергою лише збільшує висихання Амазонки.

Команда зазначає, що для оцінки майбутніх ризиків потрібно зрозуміти ці складні взаємодії. На щастя, нове дослідження додає важливий елемент у цю головоломку. Раніше деякі дослідники припускали, що уповільнення може катастрофічно повністю зруйнувати AMOC, позначивши незворотну точку неповернення природних систем Землі. Втім, ще одне дослідження в цій галузі дійшло висновку, що це навряд чи можливо.

Хоча дослідники визнають, що AMOC сповільнюється, їхні моделі циркуляції океану вказують на те, що він навряд чи повністю зупиниться. Фактично, ослаблення протягом наступних кількох десятиліть може бути не таким серйозним, як вважалося раніше.

Раніше Фокус писав про те, що найважливіша течія Землі розсварила вчених: ніхто не може зрозуміти, що з нею відбувається насправді.