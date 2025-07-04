"Глаза Клавия": Луна будет "смотреть" на нас два раза в июле, как это возможно (фото)

Если посмотреть на один из самых больших и древних кратеров на Луне, то есть вероятность увидеть то, как он “смотрит” нас. На самом деле это явление возникает из-за игры света и тени.

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На этой неделе можно было увидеть латинские буквы V и Х на поверхности Луны. Эти формы представляют собой оптический эффект, вызванный игрой света и тени, ведь Луна находится в фазе первой четверти. Их увидеть уже невозможно, но 4 и 16 июля вскоре после захода Солнца, есть вероятность того, что можно увидеть "глаза", которые возникают в кратере Клавий на Луне, пишет IFLScience.

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Сейчас Солнце освещает только одну част видимой стороны Луны, а потому, как и других объектов, которые вращаются вокруг Солнца, у нее есть линия терминатора, которая разделает светлую и темную часть Луны. Эта линия дает возможность выяснить трехмерную форму структур на поверхности нашего спутника.

Поверхность Луны выглядит иначе вблизи терминатора, потому что там Солнце находится ближе к горизонту и, следовательно, заставляет тени становиться все более длинными. Эти тени позволяет легче различить разные структуры. Поэтому двумерное изображение, когда в нем доминируют тени, кажется почти трехмерным. Например, много кратеров появляется около линии терминатора, потому что их высота позволяет легче их там различить.

Когда свет Солнца попадает на кратер Клавий, один из крупнейших и древнейших на Луне, как раз в нужное время можно увидеть "Глаза Клавия".

Кратер Клавий находится в южной части видимой стороны Луны. Диаметр кратера оценивается в 230 км Фото: NASA

Кратер Клавий находится в южной части видимой стороны Луны. Диаметр кратера оценивается в 230 км, а его глубина составляет почти 5 км. При этом астрономы считают, что он появился почти 4 млрд лет назад. Из-за того, что Клавий является третьим по величине кратером на Луне иногда его можно увидеть даже невооруженным глазом.

На дне кратера Клавий находятся сателлитные кратеры. Кратеры Клавий C и Клавий D, диаметры которых составляют 21 км и 28 км соответственно, имеют стены, которые выше, чем дно кратера. Когда Солнце освещает кратер Клавий в правильное время, вершины стен кратера ловят солнечный свет раньше, чем остальная часть дна кратера, и это создает два белых кольца, которые напоминают пару глаз, выглядывающих из затененного дна кратера.

Увидеть эти "глаза" можно вечером 4 июля, но для этого понадобится либо бинокль, либо небольшой телескоп. В следующий раз это явление можно будет наблюдать вечером 16 июля, когда Луна будет находится в фазе третьей четверти.

Как уже писал Фокус, космический аппарат "Тяньвэнь-2", который должен доставить на Землю образцы с загадочного астероида, прислал на удивительную фотографию Луны и нашей планеты из космоса.

Также Фокус писал о том, что неизвестная сила природы существует. Физики обнаружили в атомах нечто неожиданное. Ученые провели эксперименты с изотопами кальция, которые показали, что возможно, пятая сила природы все же существует. На это указывают аномалии в атомах.