На пути к необычной комете и астероиду: китайский зонд сделал потрясающий снимок Земли (фото)

Китайский зонд “Тяньвэнь-2” продолжает свое путешествие в космосе, чтобы в итоге приблизиться странному околоземному астероиду, а затем изучить не менее странную комету.

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Космический аппарат должен взять образцы с астероида Камоалева, который считается обломком Луны, и доставить их на Землю. После этого он должен изучить комету главного пояса 311P/PANSTARRS. Китайское национальное космическое агентство показало фотографии нашей планеты и Луны, сделанные зондом "Тяньвэнь-2", пишет Phys.

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Миссия "Тяньвэнь-2" началась 28 мая этого года и будет продолжаться еще десять лет. Китайский зонд должен приблизиться к околоземному астероиду Камоалева в июле 2027 году, взять образцы горной породы и доставить их на Землю в ноябре того же года. Но для того, чтобы достичь своей первой цели зонд "Тяньвэнь-2", который сейчас находится на расстоянии 12 млн км от Земли, выполнит свой первый маневр в глубоком космосе 30 октября 2025 года, когда он будет находиться на расстоянии более 46 млн км. Астероида Камоалева является временным спутником Земли и, как считают ученые, может быть обломком Луны, который был выброшен в космос в результате удара.

Земля. Фотография зонда "Тяньвэнь-2" Фото: CNSA

После этого китайский зонд использует гравитацию Земли, чтобы отправиться в главный пояс астероидов для изучения кометы 311P/PANSTARRS. К этой комете зонд прибудет к январю 2035 года и будет изучать его в течение четырех месяцев. 311P/PANSTARRS – это комета главного пояса, ведь находится в главном поясе астероидов и такие объекты имеют характеристики астероидов и комет.

Задача миссии "Тяньвэнь-2" состоит в изучении объектов, которые по сути являются остатками материала, из которого были созданы планеты Солнечной системы. Таким образом, ученые надеются получить представление о том, как развивалась Солнечная система и как планеты, подобные Земле, со временем стали пригодными для жизни.

Китайское национальное космическое агентство через более чем месяц после запуска "Тяньвэнь-2" показало потрясающие фотографии Земли и Луны. Согласно заявлению китайских ученых, эти фотографии были сделаны еще 30 мая с помощью навигационной камеры зонда, чтобы проверить ее работоспособность. Эта камера предназначена для обнаружения и наблюдения объектов в непосредственной близости от зонда. Когда были сделаны фотографии "Тяньвэнь-2" находился на расстоянии примерно в 590 000 км от Земли.

Луна. Фотография зонда "Тяньвэнь-2" Фото: CNSA

Напоминаем, что в июне была представлена первая фотография зонда "Тяньвэнь-2", которую он прислал из космоса. До сих пор никто не знает, как выглядит этот зонд и снимок дает лишь частичное представление об этом, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что зонд NASA за $989 млн долларов сделал снимок астероида в виде арахиса. NASA представило первое в истории изображение с самым высоким разрешением астероида в форме арахиса, который называется Дональдджохансон. Эту фотографию сделал космический аппарат "Люси", который направляется к троянским астероидам Юпитера. Как и Дональдджохансон эти космические камни имеют большое значение для понимания эволюции Солнечной системы.