На шляху до незвичайної комети й астероїда: китайський зонд зробив приголомшливий знімок Землі (фото)

Китайський зонд "Тяньвень-2" продовжує свою подорож у космосі, щоб у підсумку наблизитися до дивного навколоземного астероїда, а потім вивчити не менш дивну комету.

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Космічний апарат має взяти зразки з астероїда Камоалєва, який вважається уламком Місяця, і доставити їх на Землю. Після цього він має вивчити комету головного пояса 311P/PANSTARRS. Китайське національне космічне агентство показало фотографії нашої планети і Місяця, зроблені зондом "Тяньвень-2", пише Phys.

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Місія "Тяньвень-2" розпочалася 28 травня цього року і триватиме ще десять років. Китайський зонд має наблизитися до навколоземного астероїда Камоалєва в липні 2027 року, взяти зразки гірської породи і доставити їх на Землю в листопаді того ж року. Але для того, щоб досягти своєї першої мети зонд "Тяньвень-2", який зараз перебуває на відстані 12 млн км від Землі, виконає свій перший маневр у глибокому космосі 30 жовтня 2025 року, коли він перебуватиме на відстані понад 46 млн км. Астероїд Камоалєва є тимчасовим супутником Землі і, як вважають учені, може бути уламком Місяця, який був викинутий у космос унаслідок удару.

Земля. Фотографія зонда "Тяньвень-2" Фото: CNSA

Після цього китайський зонд використає гравітацію Землі, щоб вирушити в головний пояс астероїдів для вивчення комети 311P/PANSTARRS. До цієї комети зонд прибуде до січня 2035 року і вивчатиме її протягом чотирьох місяців. 311P/PANSTARRS — це комета головного поясу, адже знаходиться в головному поясі астероїдів і такі об'єкти мають характеристики астероїдів і комет.

Завдання місії "Тяньвень-2" полягає у вивченні об'єктів, які по суті є залишками матеріалу, з якого були створені планети Сонячної системи. Таким чином, вчені сподіваються отримати уявлення про те, як розвивалася Сонячна система і як планети, подібні до Землі, з часом стали придатними для життя.

Китайське національне космічне агентство через більш ніж місяць після запуску "Тяньвень-2" показало приголомшливі фотографії Землі та Місяця. Згідно із заявою китайських учених, ці фотографії були зроблені ще 30 травня за допомогою навігаційної камери зонда, щоб перевірити її працездатність. Ця камера призначена для виявлення і спостереження об'єктів у безпосередній близькості від зонда. Коли були зроблені фотографії, "Тяньвень-2" перебував на відстані приблизно в 590 000 км від Землі.

Місяць. Фотографія зонда "Тяньвень-2" Фото: CNSA

Нагадуємо, що в червні було представлено першу фотографію зонда "Тяньвень-2", яку він надіслав із космосу. Досі ніхто не знає, який вигляд має цей зонд і знімок дає лише часткове уявлення про це, як уже писав Фокус .

Також Фокус писав про те, що зонд NASA за $989 млн доларів зробив знімок астероїда у вигляді арахісу. NASA представило перше в історії зображення з найвищою роздільною здатністю астероїда у формі арахісу, який називається Дональдджохансон. Цю фотографію зробив космічний апарат "Люсі", який прямує до троянських астероїдів Юпітера. Як і Дональдджохансон, ці космічні камені мають велике значення для розуміння еволюції Сонячної системи.