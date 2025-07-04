Зонд NASA за $989 млн доларів зробив знімок астероїда у вигляді арахісу: чому це важливо (фото)

NASA представило перше в історії зображення з найвищою роздільною здатністю астероїда у формі арахісу, який називається Дональдджохансон. Цю фотографію зробив космічний апарат "Люсі", який прямує до троянських астероїдів Юпітера. Як і Дональдджохансон, ці космічні камені мають велике значення для розуміння еволюції Сонячної системи.

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Учені з NASA завершили процес опрацювання даних, які зібрав космічний апарат "Люсі", вартістю 989 млн доларів, під час близького прольоту повз незвичний астероїд Дональдджохансон. Він розташований у головному поясі астероїдів Сонячної системи між орбітами Марса і Юпітера. У підсумку вчені показали фотографію з найвищою роздільною здатністю астероїда, який має форму арахісу, пише Gizmodo.

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У квітні цього року зонд NASA "Люсі" перевірив роботу своєї камери, коли пролетів на відстані 960 кілометрів від астероїда Дональдджохансон. У результаті він зробив найкраще на сьогоднішній день зображення цього астероїда, і після уточнення всіх даних астрономи представили унікальний знімок з високою деталізацією. Виявилося, що камера космічного апарату, незважаючи на велику відстань, змогла роздивитися деталі на поверхні астероїда завширшки 40 метрів, і це неймовірне досягнення. Це означає, що хонд NASA зможе показати дрібні деталі на поверхні троянських астероїдів Юпітера, які є головною метою цієї місії.

NASA представило перше в історії зображення з найвищою роздільною здатністю астероїда у формі арахісу, який називається Дональдджохансон Фото: solar-system

Учені з'ясували, що насправді Дональдджохансон є контактно-подвійним астероїдом, що має витягнуту форму, яка нагадує форму арахісу. Такої форми астероїд набув, як вважають учені, приблизно 150 млн років тому, коли відбулося зіткнення двох космічних каменів, які об'єдналися в єдине ціле. За словами астрономів, вивчення астероїда Дональдджохансон поліпшить розуміння еволюції астероїдів і планет. Подібні зіткнення були частим явищем мільярди років тому, коли формувалася Сонячна система.

У квітні цього року зонд NASA "Люсі" перевірив роботу своєї камери, коли пролетів на відстані 960 кілометрів від астероїда Дональдджохансон. У результаті він зробив найкраще на сьогоднішній день зображення цього астероїда, і після уточнення всіх даних астрономи представили унікальний знімок із найвищою деталізацією Фото: solar-system

Також астрономи з'ясували, що астероїд Дональдджохансон більший, ніж вважалося раніше. Його довжина становить приблизно 8 км, а ширина в найширшому місці — 3,5 км. За словами вчених, цей астроїд має напрочуд складну геологію.

Насправді головна мета зонда "Люсі" — це вивчення восьми троянських астероїдів Юпітера Фото: NASA

Насправді головна мета зонда "Люсі" — це вивчення восьми троянських астероїдів Юпітера, які перебувають на тій самій орбіті навколо Сонця, що й газовий гігант. Ці астероїди ніколи не вивчав з близької відстані жоден зонд, але зберігають у собі інформацію про найбільш ранні етапи існування Сонячної системи.

Троянські астероїди Юпітера, які має вивчити зонд "Люсі" Фото: space.com

У серпні 2027 року апарат NASA має досягти першого троянського астероїда в рамках своєї місії під назвою Еврібат. Це настільки великий астероїд, що в нього навіть є супутник — Квета. Ще сім троянських астероїдів апарат "Люсі" досліджуватиме в період з 2027 по 2033 рік.

Космічний апарат "Люсі" був названий на честь австралопітека, який жив 3,2 млн років тому, скелет якого було виявлено 1974 року в Ефіопії. Так само як австралопітек Люсі допоміг зрозуміти еволюцію людини, космічний апарат NASA допоможе зрозуміти еволюцію Сонячної системи. Скелет австралопітека виявив палеоантрополог Дональд Джохансон, на честь якого було названо астероїд, зображення якого зробив зонд NASA.

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