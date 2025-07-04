Зонд NASA за $989 млн долларов сделал снимок астероида в виде арахиса: почему это важно (фото)

NASA представило первое в истории изображение с самым высоким разрешением астероида в форме арахиса, который называется Дональдджохансон. Эту фотографию сделал космический аппарат “Люси”, который направляется к троянским астероидам Юпитера. Как и Дональдджохансон эти космические камни имеют большое значение для понимания эволюции Солнечной системы.

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Ученые из NASA завершили процесс обработки данных, который собрал космический аппарат "Люси", стоимостью 989 млн долларов, во время близкого пролета мимо необычного астероида Дональдджохансон. Он находится в главном поясе астероидов Солнечной системы между орбитами Марса и Юпитера. В итоге ученые показали фотографию с самым высоким разрешением астероида, который имеет форму арахиса, пишет Gizmodo.

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В апреле этого года зонд NASA "Люси" проверил работу своей камеры, когда пролетел на расстоянии 960 километров от астероида Дональдджохансон. В результате он сделал самое лучшее на сегодняшний день изображение этого астероида и после уточнения всех данных астрономы представили уникальный снимок с высочайшей детализацией. Оказалось, что камера космического аппарата несмотря на большое расстояние смогла рассмотреть детали на поверхности астероида шириной 40 метров и это невероятное достижение. Это значит, что хонд NASA сможет показать мелкие детали на поверхности троянских астероидов Юпитера, которые являются главной целью данной миссии.

NASA представило первое в истории изображение с самым высоким разрешением астероида в форме арахиса, который называется Дональдджохансон Фото: NASA

Ученые выяснили, что на самом деле Дональдджохансон является контактно-двойным астероидом, имеющим вытянутую форму, которая напоминает форму арахиса. Такую форму астероид получил, как считают ученые примерно 150 млн лет назад, когда произошло столкновение двух космических камней, которые объединились в единое целое. По словам астрономов, изучение астероида Дональдджохансон улучшит понимание эволюции астероидов и планет. Подобные столкновения были частым явлением миллиарды лет назад, когда формировалась Солнечная система.

В апреле этого года зонд NASA "Люси" проверил работу своей камеры, когда пролетел на расстоянии 960 километров от астероида Дональдджохансон. В результате он сделал самое лучшее на сегодняшний день изображение этого астероида и после уточнения всех данных астрономы представили уникальный снимок с высочайшей детализацией Фото: NASA

Также астрономы выяснили, что астероид Дональдджохансон больше, чем считалось ранее. Его длина составляет примерно 8 км, а ширина в самом широком месте — 3,5 км. По словам ученых, этот астроид имеет удивительно сложную геологию.

На самом деле главная цель зонда "Люси" – это изучение восьми троянских астероидов Юпитера Фото: NASA

На самом деле главная цель зонда "Люси" – это изучение восьми троянских астероидов Юпитера, которые находятся на той же орбите вокруг Солнца, что и газовый гигант. Эти астероиды никогда не изучал с близкого расстояния ни один зонд, но хранят в себе информацию о самых ранних этапах существования Солнечной системы.

Троянские астероиды Юпитера, котоыре должен изучить зонд "Люси" Фото: space.com

В августе 2027 года аппарат NASA должен достичь первого троянского астероида в рамках своей миссии под названием Эврибат. Это настолько большой астероид, что у него даже есть спутник — Квета. Еще семь троянских астероидов аппарат "Люси" будет исследовать в период с 2027 по 2033 год.

Космический аппарат "Люси" был назван в честь австралопитека, жившего 3,2 млн лет назад, скелет которого был обнаружен в 1974 году в Эфиопии. Также как австралопитек Люси помог понять эволюцию человека, космический аппарат NASA поможет понять эволюцию Солнечной системы. Скелет австралопитека обнаружил палеоантрополог Дональд Джохансон, в честь которого был назван астероид, изображение которого сделал зонд NASA.

Как уже писал Фокус, звезды рядом с нашей галактикой ведут себя странно. Ученые нашли объяснение странному поведению очень массивных звезд в соседней с нами галактике Большое Магелланово Облако, которая является спутником Млечного Пути. Исследование предполагает, что эти массивные звезды создают неуловимые черные дыры.