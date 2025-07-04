"Очі Клавія": Місяць "дивитиметься" на нас двічі в липні, як це можливо (фото)

Якщо подивитися на один із найбільших і найдавніших кратерів на Місяці, то є ймовірність побачити те, як він "дивиться" на нас. Насправді це явище виникає через гру світла й тіні.

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Цього тижня можна було побачити латинські літери V і Х на поверхні Місяця. Ці форми являють собою оптичний ефект, спричинений грою світла і тіні, адже Місяць перебуває у фазі першої чверті. Їх побачити вже неможливо, але 4 і 16 липня незабаром після заходу Сонця, є ймовірність того, що можна побачити "очі", які виникають у кратері Клавій на Місяці, пише IFLScience.

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Наразі Сонце висвітлює лише одну част видимої сторони Місяця, а тому, як і інших об'єктів, що обертаються навколо Сонця, він має лінію термінатора, що розмежовує світлу і темну частину Місяця. Ця лінія дає можливість з'ясувати тривимірну форму структур на поверхні нашого супутника.

Поверхня Місяця має інакший вигляд поблизу термінатора, тому що там Сонце перебуває ближче до горизонту і, отже, змушує тіні ставати все довшими. Ці тіні дозволяють легше розрізнити різні структури. Тому двовимірне зображення, коли в ньому домінують тіні, здається майже тривимірним. Наприклад, багато кратерів з'являється біля лінії термінатора, бо їхня висота дає змогу легше їх там розрізнити.

Коли світло Сонця потрапляє на кратер Клавій, один із найбільших і найдавніших на Місяці, якраз у потрібний час можна побачити "Очі Клавія".

Кратер Клавій розташований у південній частині видимого боку Місяця. Діаметр кратера оцінюють у 230 км Фото: solar-system

Кратер Клавій розташований у південній частині видимого боку Місяця. Діаметр кратера оцінюють у 230 км, а його глибина становить майже 5 км. При цьому астрономи вважають, що він з'явився майже 4 млрд років тому. Через те, що Клавій є третім за величиною кратером на Місяці іноді його можна побачити навіть неозброєним оком.

На дні кратера Клавій знаходяться сателітні кратери. Кратери Клавій C і Клавій D, діаметри яких становлять 21 км і 28 км відповідно, мають стіни, вищі за дно кратера. Коли Сонце висвітлює кратер Клавій у правильний час, вершини стін кратера ловлять сонячне світло раніше, ніж решта дна кратера, і це створює два білі кільця, які нагадують кілька очей, що визирають із затіненого дна кратера.

Побачити ці "очі" можна ввечері 4 липня, але для цього знадобиться або бінокль, або невеликий телескоп. Наступного разу це явище можна буде спостерігати ввечері 16 липня, коли Місяць перебуватиме у фазі третьої чверті.

Як уже писав Фокус, космічний апарат "Тяньвень-2", який має доставити на Землю зразки із загадкового астероїда, надіслав на дивовижну фотографію Місяця і нашої планети з космосу.

Також Фокус писав про те, що невідома сила природи існує. Фізики виявили в атомах щось несподіване. Вчені провели експерименти з ізотопами кальцію, які показали, що можливо, п'ята сила природи все ж існує. На це вказують аномалії в атомах.