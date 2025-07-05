Покинуть Солнечную систему: какие сложности скрывает эта задача (фото)

Покинуть Землю навсегда — это не просто вопрос создания быстрых ракет, это также зависит от тонкой физики орбит и гравитации. В отличие от вымышленных кораблей в фильмах, реальные космические аппараты должны соблюдать строгие ограничения, связанные с топливом, скоростью и движением планет.

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Несмотря на эти вызовы, людям удалось отправить несколько зондов далеко за пределы Земли, некоторые из которых сейчас продвигаются в глубины за пределами нашей Солнечной системы, пишет IFLScience.

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Сейчас только пяти космическим аппаратам удалось достичь правильного сочетания скорости и траектории, чтобы полностью вырваться из притяжения Солнца. Voyager 1 и Voyager 2 уже пересекли границу влияния нашей звезды, став первыми искусственными объектами в межзвездном пространстве.

Pioneer 10 и 11 также движутся в том же направлении, хотя они медленнее. New Horizons, запущенный для исследования Плутона, сейчас продолжает свой путь за пределы нашей системы после завершения своей миссии почти десять лет назад.

Сейчас только пяти космическим аппаратам удалось достичь правильного сочетания скорости и траектории, чтобы полностью вырваться из притяжения Солнца Фото: NASA

Чтобы любая ракета могла покинуть Землю, она сначала должна достичь второй космической скорости — примерно 11,2 километра в секунду. Это даже не учитывает сопротивление воздуха, которое требует еще большего ускорения.

Достичь такой скорости сложно, поскольку ракеты должны нести огромное количество топлива, что увеличивает их вес. Инженеры разработали стратегии, такие как запуск вблизи экватора, где вращение Земли помогает увеличить скорость с меньшим количеством топлива.

Но достижение второй космической скорости — это лишь начало. Космический аппарат все равно должен освободиться от притяжения Солнца. Поскольку сама Земля движется вокруг Солнца, все, что запускается отсюда, также ему подчиняется.

Этот импульс помогает космическому аппарату, но чтобы полностью покинуть Солнечную систему, он должен достичь скорости более 42 километров в секунду относительно Солнца. Все пять космических аппаратов на пути выхода должны были достичь или превысить эту скорость. Хотя солнечная гравитация продолжает их замедлять, они отдалились настолько, что возвращение назад невозможно.

Поскольку "Вояджер-1" и "Вояджер-2" уже пересекли границу, известную как гелиосфера, а остальные три космических аппарата находятся на пути к ней, идея межзвездных путешествий уже перешла от теории к практике.

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Выход за пределы Солнечной системы — это большое достижение, но эти миссии показывают, что шаг за шагом люди способны расширять границы космических исследований.

Как уже писал Фокус, космический аппарат "Тяньвэнь-2", который должен доставить на Землю образцы с загадочного астероида, прислал на удивительную фотографию Луны и нашей планеты из космоса.

Также Фокус писал о том, что неизвестная сила природы существует. Физики обнаружили в атомах нечто неожиданное. Ученые провели эксперименты с изотопами кальция, которые показали, что возможно, пятая сила природы все же существует. На это указывают аномалии в атомах.