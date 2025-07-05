Покинути Сонячну систему: які складнощі приховує це завдання (фото)

Покинути Землю назавжди — це не просто питання створення швидких ракет, це також залежить від тонкої фізики орбіт і гравітації. На відміну від вигаданих кораблів у фільмах, реальні космічні апарати повинні дотримуватися суворих обмежень, пов'язаних з паливом, швидкістю та рухом планет.

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Попри ці виклики, людям вдалося відправити кілька зондів далеко за межі Землі, деякі з яких зараз просуваються в глибини за межами нашої Сонячної системи, пише IFLScience.

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Наразі лише п'ятьом космічним апаратам вдалося досягти правильного поєднання швидкості та траєкторії, щоб повністю вирватися з тяжіння Сонця. Voyager 1 і Voyager 2 вже перетнули межу впливу нашої зірки, ставши першими штучними об'єктами в міжзоряному просторі.

Pioneer 10 і 11 також рухаються в тому ж напрямку, хоча вони повільніші. New Horizons, запущений для дослідження Плутона, зараз продовжує свій шлях за межі нашої системи після завершення своєї місії майже десять років тому.

Наразі лише п'ятьом космічним апаратам вдалося досягти правильного поєднання швидкості та траєкторії, щоб повністю вирватися з тяжіння Сонця Фото: solar-system

Щоб будь-яка ракета могла покинути Землю, вона спочатку має досягти другої космічної швидкості — приблизно 11,2 кілометра на секунду. Це навіть не враховує опір повітря, який вимагає ще більшого прискорення.

Досягти такої швидкості складно, оскільки ракети повинні нести величезну кількість палива, що збільшує їхню вагу. Інженери розробили стратегії, такі як запуск поблизу екватора, де обертання Землі допомагає збільшити швидкість з меншою кількістю палива.

Але досягнення другої космічної швидкості — це лише початок. Космічний апарат все одно повинен звільнитися від тяжіння Сонця. Оскільки сама Земля рухається навколо Сонця, все, що запускається звідси, також йому підкоряється.

Цей імпульс допомагає космічному апарату, але щоб повністю покинути Сонячну систему, він повинен досягти швидкості понад 42 кілометри на секунду відносно Сонця. Всі п'ять космічних апаратів на шляху виходу повинні були досягти або перевищити цю швидкість. Хоча сонячна гравітація продовжує їх сповільнювати, вони віддалилися настільки, що повернення назад неможливе.

Оскільки "Вояджер-1" і "Вояджер-2" вже перетнули межу, відому як геліосфера, а інші три космічні апарати знаходяться на шляху до неї, ідея міжзоряних подорожей вже перейшла від теорії до практики.

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Вихід за межі Сонячної системи — це неабияке досягнення, але ці місії показують, що крок за кроком люди здатні розширювати межі космічних досліджень.

Як уже писав Фокус, космічний апарат "Тяньвень-2", який має доставити на Землю зразки із загадкового астероїда, надіслав на дивовижну фотографію Місяця і нашої планети з космосу.

Також Фокус писав про те, що невідома сила природи існує. Фізики виявили в атомах щось несподіване. Вчені провели експерименти з ізотопами кальцію, які показали, що можливо, п'ята сила природи все ж існує. На це вказують аномалії в атомах.