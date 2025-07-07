4 млрд кВт энергии в год: Китай создал рекордную турбину для гидроэлектростанции (фото)

Китай представил две импульсные турбины диметром 6,2 метра и весом 80 тонн, предназначенные для будущей гидроэлектростанции. Мощность каждой турбины составляет 500 МВт, и они будут установлены в Тибетском автономном районе. После запуска электростанция сможет вырабатывать 4 млрд кВт·ч электроэнергии в год.

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В Китае создали первые в мире рекордные импульсные турбины мощностью 500 МВт, которые будут установлены на гидроэлектростанции Датанг Зала на реке Юйцюй в Тибетском автономном районе. Новая электростанция, которая начнет свою работу в 2028 году будет вырабатывать 4 млрд кВт·ч электроэнергии в год, что эквивалентно сжиганию 1,4 млн тонн угля. Таким образом получится сократить выбросы парниковых газом на 3,7 млн тонн, пишет New Atlas.

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Новую гидроэлектростанцию Датанг Зала с 2023 года строит компания China Datang Corporation и она должна начать работу в 2028 году. Для этой электростанции компания Harbin Electric создала две мощные импульсные турбины диаметром 6,2 метра, весом 88 тонн, имеющие 21 ковш.

В Китае создали первые в мире рекордные импульсные турбины мощностью 500 МВт Фото: New Atlas

Турбины созданы из мартенситной стали, которая более устойчива к коррозии по сравнению с другими типами стали. Мартенситная сталь имеет высокую прочность и твердость. Она обладает мартенситной кристаллической решеткой, которая формируется при быстром охлаждении стали после нагрева. Эта сталь обычно содержит хром и углерод, а также может включать в себя никель, марганец и молибден.

Импульсные турбины преобразуют кинетическую энергию высокоскоростной струи воды в механическую энергию. Это тип турбины, в которой струи воды высокого давления направлены на ковши турбины, чтобы вращать ее. Сама турбина работает в воздухе, а не погружена в воду. Импульсные турбины лучше всего работают при высоком напоре. Но наиболее распространенной турбиной является реактивная турбина. Они полностью погружены в воду и создают крутящий момент как от давления, так и от движущейся воды.

Рекордные импульсные турбины оптимизированы для работы при перепаде высот между водохранилищем и турбиной на уровне 671 м. При этом новая гидроэлектростанция будет считаться высоконапорной гидроэнергетической системой, где источник воды находится на высоте 100 м над турбиной, а вода будет падать с такой силой и скоростью, что будет приводить к большей эффективности турбин.

Импульсные турбины преобразуют кинетическую энергию высокоскоростной струи воды в механическую энергию. Это тип турбины, в которой струи воды высокого давления направлены на ковши турбины, чтобы вращать ее. Сама турбина работает в воздухе, а не погружена в воду. Импульсные турбины лучше всего работают при высоком напоре Фото: New Atlas

Ожидается, что ежегодно гидроэлектростанция Датанг Зала будет вырабатывать почти 4 млрд кВт·ч энергии. Это эквивалентно сжиганию 1,3 миллиона тонн угля. Это значит, что гидроэлектростанция позволит сократить выбросы углекислого газа на 3,4 млн тонн. Китай панирует довести выбросы парниковых газов до нуля к 2060 году.

Общая мощность гидроэлектростанции составит 1000 МВт и инженеры ожидают, что повышение эффективности турбины на 1,6% позволит вырабатывать дополнительно 190 000 кВт⋅ч электроэнергии в день. В результате эффективность гидроэлектростанции повысится с 91% до 92,6%.

Как уже писал Фокус, ученые нашли способ повысить эффективность выработки электроэнергии с помощью солнечных панелей благодаря тому, что им удалось разрушить давно известный закон физики.

Также Фокус писал о том, что астронавт NASA с орбиты сделала снимок странной красной молнии. Астронавт Николь Айерс, которая находится на борту Международной космической станции (МКС), во время съемки нашей планеты запечатлела редкое атмосферное явление – спрайт.