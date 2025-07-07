4 млрд кВт енергії на рік: Китай створив рекордну турбіну для гідроелектростанції (фото)

Китай представив дві імпульсні турбіни діаметром 6,2 метра і вагою 80 тонн, призначені для майбутньої гідроелектростанції. Потужність кожної турбіни становить 500 МВт, і вони будуть встановлені в Тибетському автономному районі. Після запуску електростанція зможе виробляти 4 млрд кВт-год електроенергії на рік.

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У Китаї створили перші у світі рекордні імпульсні турбіни потужністю 500 МВт, які будуть встановлені на гідроелектростанції Датанг Зала на річці Юйцюй у Тибетському автономному районі. Нова електростанція, яка почне свою роботу 2028 року, вироблятиме 4 млрд кВт-год електроенергії на рік, що еквівалентно спалюванню 1,4 млн тонн вугілля. Таким чином вдасться скоротити викиди парникових газом на 3,7 млн тонн, пише New Atlas.

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Нову гідроелектростанцію Датанг Зала з 2023 року будує компанія China Datang Corporation, і вона має розпочати роботу у 2028 році. Для цієї електростанції компанія Harbin Electric створила дві потужні імпульсні турбіни діаметром 6,2 метра, вагою 88 тонн, що мають 21 ківш.

У Китаї створили перші у світі рекордні імпульсні турбіни потужністю 500 МВт Фото: New Atlas

Турбіни створені з мартенситної сталі, яка більш стійка до корозії порівняно з іншими типами сталі. Мартенситна сталь має високу міцність і твердість. Вона має мартенситну кристалічну решітку, яка формується під час швидкого охолодження сталі після нагрівання. Ця сталь зазвичай містить хром і вуглець, а також може містити нікель, марганець і молібден.

Імпульсні турбіни перетворюють кінетичну енергію високошвидкісного струменя води в механічну енергію. Це тип турбіни, в якій струмені води високого тиску спрямовані на ковші турбіни, щоб обертати її. Сама турбіна працює в повітрі, а не занурена у воду. Імпульсні турбіни найкраще працюють за високого напору. Але найбільш поширеною турбіною є реактивна турбіна. Вони повністю занурені у воду і створюють крутний момент як від тиску, так і від води, що рухається.

Рекордні імпульсні турбіни оптимізовані для роботи за перепаду висот між водосховищем і турбіною на рівні 671 м. При цьому нову гідроелектростанцію вважатимуть високонапірною гідроенергетичною системою, де джерело води розташоване на висоті 100 м над турбіною, а вода падатиме з такою силою і швидкістю, що призводитиме до більшої ефективності турбін.

Імпульсні турбіни перетворюють кінетичну енергію високошвидкісного струменя води в механічну енергію. Це тип турбіни, в якій струмені води високого тиску спрямовані на ковші турбіни, щоб обертати її. Сама турбіна працює в повітрі, а не занурена у воду. Імпульсні турбіни найкраще працюють за високого напору Фото: New Atlas

Очікується, що щорічно гідроелектростанція Датанг Зала вироблятиме майже 4 млрд кВт-год енергії. Це еквівалентно спалюванню 1,3 мільйона тонн вугілля. Це означає, що гідроелектростанція дасть змогу скоротити викиди вуглекислого газу на 3,4 млн тонн. Китай панірує довести викиди парникових газів до нуля до 2060 року.

Загальна потужність гідроелектростанції становитиме 1000 МВт і інженери очікують, що підвищення ефективності турбіни на 1,6% дасть змогу виробляти додатково 190 000 кВт⋅год електроенергії на день. У результаті ефективність гідроелектростанції підвищиться з 91% до 92,6%.

Як уже писав Фокус, вчені знайшли спосіб підвищити ефективність вироблення електроенергії за допомогою сонячних панелей завдяки тому, що їм вдалося зруйнувати давно відомий закон фізики.

Також Фокус писав про те, що астронавт NASA з орбіти зробила знімок дивної червоної блискавки. Астронавт Ніколь Айєрс, яка перебуває на борту Міжнародної космічної станції (МКС), під час зйомки нашої планети зафіксувала рідкісне атмосферне явище — спрайт.