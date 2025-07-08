Как Земля стала пригодной для жизни: в этом помог гигантский удар, что выяснили ученые

Исследователи выяснили, каким образом наша планета, единственная из каменистых планет Солнечной системы, стала обитаемым миром. Ученые считают, что нужные условия для жизни создал гигантский удар, в результате которого образовалась Луна.

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4,5 млрд лет назад Солнечная система была хаотичным местом, в котором планетарные эмбрионы носились по космосу и врезались друг в друга. Таким образом закладывалась основа для будущих планет. Каким-то образом Земля получила больше, чем ей положено, углеродистых хондритов, аминокислот и других необходимых для жизни химических веществ, которые пришли с планетарными эмбрионами. Исследования космохимии показали, что от 5% до 10% массы Земли составили углеродистые хондриты, которые врезались в молодую планету. Исследования также показывают, что большая часть этой массы пришла из объекта под названием Тейя, который врезался в Землю, в результате чего образовалась Луна. Чтобы проверить эту идею авторы исследования, принятого к публикации в журнале Icarus, создали моделирование ранней Солнечной системы, пишет ScienceAlert.

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Одним из важнейших различий в космохимии является различие между углеродистыми хондритами и не углеродистыми метеоритами. Оно делит популяцию метеоритов Солнечной системы на две группы и предполагает, что Солнечная система содержит два различных резервуара материала.

Углеродистые хондриты образовались дальше от Солнца и несут с собой больше летучих веществ, таких как вода и органические соединения. Не углеродистые метеориты содержат больше железа и меньше летучих веществ.

Чтобы проверить идею о том, что Тейя доставила углеродистые хондриты и летучие вещества на Землю, ученые создали детальное моделирование ранней Солнечной системы, где доступная твердая масса была разделена на планетезимали и планетарные эмбрионы. Последние имеют более высокую вероятность взаимодействия с планетами земной группы и доставки материала, содержащего углерод.

Моделирование показало, что миграция Юпитера на другую орбиту оказала сильное влияние на накопление Землей углеродистых хондритов.

Предыдущие исследования показывают, что объект Тейя мог быть углеродистым объектом. Это значит, что большая часть необходимых веществ для возникновения жизни появилась благодаря удару этого объекта по нашей планете миллиарды лет назад.

Новое исследование подтверждает эту идею, ведь оно показывает, что наряду с множественными ударами углеродистых хондритов по молодой планете, удар Тейи, скорее всего, стал решающим событием, что привело к созданию необходимых условий для появления жизни. При этом моделирование показало, что объект Тейя действительно был углеродистым планетарным эмбрионом крупного размера.

Как уже писал Фокус, ученые научили орбитальный аппарат, который вращается вокруг Марса с 2006 года, переворачиваться таким образом, что это позволяет ему обнаружить воду на Красной планете. Специальный радар теперь имеет более лучший обзор Марса.

Также Фокус писал о том, что команда ученых предположила, что на галактика Млечный Путь находится в достаточно необычном месте, которое называется космической пустотой.